ZET SUZANE MANČIĆ BIO JE U BRAKU SA ĆERKOM GENERALA NEBOJŠE PAVKOVIĆA: Sada oženio 23 godina mlađu Teodoru, na venčanju ponosno nosio uniformu
Teodora Kunić udala se za Miroslava Talijana, koji je od nje stariji 23 godine.
Javnost je iznenadila njegova impozantna biografija, a sada su isplivali i detalji iz prošlosti.
Prošlost Suzaninog zeta
Kako je Kurir već pisao, general iza sebe ima dva braka i petoro dece.
Miroslav je pre braka sa ćerkom Suzane Mančić bio sa ćerkom Nebojše Pavkovića.
Ono što je pokrenulo mnoga šuškanja u medijima jeste da se svadba odigrala na dan njegovog povratka u Srbiju.
Suzana o spekulacijama
Nakon što je u medijima dospela vest da je sadašnji zet Suzane Mančić bio u braku sa Marijom, ćerkom generala Nebojše Pavkovića, voditeljka se oglasila zbog navedenih spekulacija:
- To nije nikakva povezanost, svadbe se zakazuju mnogo unapred, to niko nije mogao da predvidi, rekla je Suzana kratko ne želeći da produbljuje ovu temu, ali se osvrnula na svadbeno veselje - izjavila je Suzana za Blic.
Atmosfera za pamćenje
Teodorine drugarice sa svojim pratiocima su podelile trenutke sa gala veselja, a sudeći po fotografijama, mladenci i gosti su uživali u nezavoravnom provodu.
Mlada nije skidala osmeh sa lica, a sa svojim suprugom je plesala do kasno u noć. Teodora je oduševila svojom venčanicom sa dubokim šlicem, dok je mladoženja ponosno nosio uniformu.
Suzana Mančić takođe je bila vesela, kao i Teodorine drugarice koje su uživale u svakom trenutku.
Mančićeva je sa ponosom najavila ulazak mladenaca u salu.
