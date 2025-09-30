Slušaj vest

Teodora Kunić udala se za Miroslava Talijana, koji je od nje stariji 23 godine.

Javnost je iznenadila njegova impozantna biografija, a sada su isplivali i detalji iz prošlosti.

Prošlost Suzaninog zeta

Kako je Kurir već pisao, general iza sebe ima dva braka i petoro dece.

Miroslav je pre braka sa ćerkom Suzane Mančić bio sa ćerkom Nebojše Pavkovića.

Ono što je pokrenulo mnoga šuškanja u medijima jeste da se svadba odigrala na dan njegovog povratka u Srbiju.

744701.jpg
Foto: EPA/Srdjan Suki

Suzana o spekulacijama

Nakon što je u medijima dospela vest da je sadašnji zet Suzane Mančić bio u braku sa Marijom, ćerkom generala Nebojše Pavkovića, voditeljka se oglasila zbog navedenih spekulacija:

- To nije nikakva povezanost, svadbe se zakazuju mnogo unapred, to niko nije mogao da predvidi, rekla je Suzana kratko ne želeći da produbljuje ovu temu, ali se osvrnula na svadbeno veselje - izjavila je Suzana za Blic.

Suzana Mančić
Suzana Mančić na koncertu Ane Bekute Foto: Antonio Ahel/ATAIMAGES

Atmosfera za pamćenje

Teodorine drugarice sa svojim pratiocima su podelile trenutke sa gala veselja, a sudeći po fotografijama, mladenci i gosti su uživali u nezavoravnom provodu.

Mlada nije skidala osmeh sa lica, a sa svojim suprugom je plesala do kasno u noć.  Teodora je oduševila svojom venčanicom sa dubokim šlicem, dok je mladoženja ponosno nosio uniformu.

Suzana Mančić takođe je bila vesela, kao i Teodorine drugarice koje su uživale u svakom trenutku.

Venčanje Teodore Kunić Foto: Pritnscreen/Instagram, printscreen/instagram/emakatic

Mančićeva je sa ponosom najavila ulazak mladenaca u salu.

Ne propustiteStarsKO JE ZET SUZANE MANČIĆ? Miroslav 23 godine stariji od Teodore: Uniformisano lice sa impozantnom biografijom (FOTO)
Teodora Krunić.jpg
StarsEVO KO JE UHVATIO BIDERMAJER NA SVADBI ĆERKE SUZANE MANČIĆ Objavila sliku, a druga naslednica se oglasila: I šta ćemo sad?
Teodora Kunić
StarsZAVIRITE NA GLAMUROZNO VENČANJE ĆERKE SUZANE MANČIĆ: Mlada i mladoženja van sebe od sreće, voditeljka ne krije ponos (FOTO)
Teodora Kunić na venčanju sa suprugom
StarsUDALA SE ĆERKA SUZANE MANČIĆ! Teodora u uskoj venčanici s velom do poda, mladoženja u uniformi - voditeljka pozirala sa bivišim mužem (FOTO)
Teodora Kunić

 Suzana Mančić o ćerkama:

SUZANA MANČIĆ OTKRILA SVE O SVOJIM ĆERKAMA! Natalija se bavi ilustrovanjem poštanskih marki, A NA TEODORU JE POSEBNO PONOSNA! Izvor: Kurir televizija