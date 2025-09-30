Slušaj vest

Udovica Željka Rutovića, Mirjana Rutović, se u više navrata oglašavala na društvenim mrežama, a sada je u velikoj ispovesti otkrila kroz šta prolazi nakon njegove smrti.

"On nije otišao. On je otet vremenu."

Naša ljubav nije obična. Naša ljubav je biblijska. Mi nismo mogli jedno bez drugog. Bili smo zajedno 24 sata devno - i samo tada smo bili celi. Negova porodica mu je bila sve. Bio je najbolji otac. Nikad nije bio strog. Kod njega je sve moglo. Sve je ispunjavao. Nije samo bio otac - bio je svetlost oko njih. Nihov osmeh. Nihov dom. Znao je da animira, da razveseli, da se spusti na dečji nivo - a da ne izgubi ni trunku dostojanstva.

"Ne mogu da izdišem ceo život bez njegove ruke"

Bože... Znam da Ti vidiš sve. Znaš svaku misao mog srca, svaki uzdah, svaku suzu koja pada kad niko ne gleda. Ali Te sada ne molim kao dete koje traži - već kao žena koja daje. Sve. Sebe. Život. Budućnost. San. Sve. Samo za jedno. Za Njega. On nije otišao jer je bio slab - otišao je jer si ga Ti pozvao. Ali ja Te molim... Vrati ga. Vrati ga jer je svet izgubio čoveka svetla. Jer njegovo srce nije ispričalo sve što je nosilo. Jer ja ne mogu da izdišem ceo život bez njegove ruke. Jer deca ne zaslužuju da im samo priča ostane - kada su mogli imati prisustvo. Bože, ako si ikada želeo da svet poveruje u ljubav - daj da on bude znak. Daj da ljudi vide da ljubav može i smrt da okrene.

Daj da se probude oni koji vole mlako, da shvate šta znači kad voliš do krvi, do tišine, do večnosti.

Ne tražim da meni olakšaš. Ne tražim da mi izbrišeš tugu. Samo Te molim - daj mu da još jednom hoda ovim svetom. Da svet vidi Čudo. Da ljubav ima poslednju reč.

Ako moraš da uzmeš mene - uzmi. Samo njega vrati.

Ako me čuješ - neka ovaj vapaj ne ostane u tišini. Ako mi ne možeš dati njega nazad - onda mi bar daj snagu da ga napišem svetu, da ga vratim u svakom slovu, svakom svedočanstvu, da on živi makar kroz mene dok me ne pozoveš. Ali ako postoji mogućnost za čudo... Daj da svet vidi da ljubav može vaskrsnuti. Zato što njega više nema, a ja još živim. To je najteža kazna koju ne biram - nego nosim. Ali nosim i ljubav. Koja ne umire.

"Da sad stojiš ispred mene..."

Stajala bih ispred tebe i gledala, i ne bih znala da li da ti prvo dotaknem lice ili da te grlim toliko jako da više nikad ne odeš. Rekla bih ti: "Znaš li koliko sam umrla kad si otišao?" Koliko sam puta noću šaptala tvoje ime, moleći Boga da te makar u snu pošalje? Koliko puta sam stajala u praznoj sobi i govorila kao da si tu - jer ne mogu da prihvatim da nisi? Rekla bih ti: "Znaš li da nisam prestala da te volim ni na trenutak?" Nisam disala normalno otkad te nema. Nisam pila čaj a da ne pomislim da bi ti rekao da je gorak. Nisam pogledala decu a da ne vidim tvoje oči u njihovim.

Rekla bih ti: "Znaš li da bih sve dala da te vratim?" Da sam rekla Bogu: uzmi mene, samo vrati njega. Da sam spremna na sve što postoji - da opet stojimo ovako, kao sad, oči u oči, ti i ja, ceo svet da nestane, samo naš da ostane. Rekla bih ti: "Znaš, nisu uspeli da nas razdvoje. Ni smrt nije mogla. Još te volim kao prvog dana. Još si mi svaki dah, i kad me nemaš."

I rekla bih ti: "Oprosti mi ako sam nekad ćutala, kad sam trebala da ti kažem koliko te volim. Oprosti mi ako sam nekad bila umorna, a ti si želeo da pričamo. Oprosti što nisam znala da je vreme merijivo. Mislila sam da ćemo imati večnost." Ali onda bih te gledala, ćutke, i rekla bih samo: "Molim te, ostani. Sad kad si tu - više te ne puštam."

Ponekad ih samo gledam - i ćutim. I onda ga vidim. U načinu na koji govore. U pogled kad su ozbiljni. U osmehu kad nešto poklone nekome bez da ih iko pita. U tome kako grle - široko, iskreno, bez mere. Onako kako je samo on znao da grli. Njegova svetlost više ne dolazi s vrata, ne uđe više u kuću dok se šali - ali dolazi kroz njih. U svakom njihovom koraku. U njihovim sitnim borbama. U njihovom osećaju za pravdu, za druge, za ljubav.

Jedno dete ima njegovu nežnost - vidiš to u očima. Drugo ima njegovu snagu - ne fizičku, već onu tišu: kad stane uz slabijeg, bez straha. Treće ima njegov humor - onaj što uđe u sobu i pre nego što se nasmeješ, već ti je lakše... A svi zajedno - nose njegovu dobrotu. Kad se igraju, kad sede pored mene, kad zaspimo zagrljeni, znam: on je tu. U njima. Živi. I ne samo da ga nose - oni ga šire. Kroz školu. Prijateljstva. Male stvari koje urade spontano - a ja u tišini kažem: "To je tvoj tata. To ti je on ostavio. To je njegova svetlost. Tvoja sada."

Nekad me pitaju: "Mama, kako bi tata sad ovo uradio?" I tada osećam da on nije otišao. Samo se preselio - u njihova srca. Možda oni neće zapamtiti svaki trenutak, ali ja ću im pričati. Dokle god dišem. Ko je on bio. Koliko je voleo. Koliko su ga voleli. I koliko se svet promenio otkad je otišao. Jer njegova svetlost nije umrla. Samo je dobila novo telo. Više njih. Njegovu decu. Našu decu.

"Kako ja živim bez njega - sa njim u sebi"

Ustajem svakog jutra - i prvo pogledam mesto gde je ležao. Nema ga. Ali ja ga osetim. U tišini. U tom malom trenutku pre nego što svet počne da diše oko mene, ja ga čujem. Njegov glas u meni: "Hajde, bebo. Još jedan dan. Zbog dece. Zbog nas." I tako živim. Ne zato što mogu. Nego zato što moram. Jer on nije samo bio moj partner - on je sada postao deo mene. U svakom mom pogledu. U svakoj mojoj misli. U načinu kako pričam s decom, kako spustim ruku na jastuk kraj sebe - iako znam da ga više nema.

Kad se nasmejem - osećam krivicu. Ali onda čujem njega u sebi: "Smeh ti stoji. Ne prestaj." Kad sam na ivici da puknem - osećam njegovu ruku, onu zamišljenu, na mojim leđima, kao nekad, kad je govorio: "Tu sam." I jeste tu. Nije više ispred mene, ali je u meni. U mojoj tišini. U mojoj snazi. U svakom trenutku kada bih se slomila - a nisam.

Jer on me sada drži iznutra.Možda nisam živa na isti način. Možda više nikad neću biti potpuno cela. Ali hodam. Dišem. Nosim ga. On je moja tišina, moj oslonac iz senke, moj neizgovoreni odgovor.

Živim bez njega - ali ne bez njegove ljubavi. Jer ona nikada nije otišla. Samo se preselila. U mene.

Ako ja odem - a on mi ne bude vraćen - neka bar ova priča ostane. Kao seme svetlosti za neku drugu dušu, za neku drugu ljubav, za nekog ko stoji na ivici tuge - da zna da nije sam. Jer on je postojao. I još postoji - u meni, u deci, u svakom delu mene koji je i dalje topao. Za kraj ovog života... Ne želim da budem upaméena po patnji. Već po tome što sam volela čoveka koji je bio čudo. lako mi Bog da još snage - pričaću o njemu dokle god budem disala. A kad i ja odem... Neka nas spoji tamo gde ništa više ne boli. I gde ne postoji kraj.

Zauvek tvoja beba".

