Marko Đedović već danima ne prestaje da se oglašava putem svog Instagrama iznoseći ozbiljne tvrdnje na račun porodice Ahmić, a među poslednjim objavama u nizu onih koje su podigle prašinu u javnosti našla se i fotografija napravljena uz pomoć veštačke inteligencije.

Naime, kako se čitava nacija već treći dan pita da li će Sita ući u "Elitu 9" i suočiti se sa sinom pred kamerama, Đedović je napravio montažu aludirajući na to da je Ahmićevoj mesto iza rešetaka nakon svih tvrdnji njenog sina.

Đedović obiavio Sitinu fotku iz ćelije
Foto: Printscreen

Marko je objavio fotografiju žene u zatvorskoj uniformi narandžaste boje, iza koje se vide rešetke zatvorske ćelije.

- Sita uskoro ulazi - napisao je on na ovoj slici koju je napravio AI i dodao emotikon ključa i katanca.

Asmin se našao Neriju

Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić i sestrić Aneli Ahmić, tokom prethodne noći se uselio u Belu kuću i postao jedan od aktuelnih učesnika rijalitija "Elita 9". Već na samom početku njegovog boravka u programu glavna tema postao je njegov turbulentan odnos sa majkom, ali i porodični problemi koji ga prate godinama unazad.

On je otvoreno tvrdio da Sita nikada nije bila dobra majka, da nije pružala podršku njegovoj supruzi, kao i da je bio primoran da za nju radi i po 12 sati dnevno za svega dvadeset evra. Pored toga, ispričao je da je doživeo niz neprijatnih i teških situacija u kojima je, zbog ozbiljnosti incidenata, morala da interveniše i policija.

Asmin Durdžić upao u kuhinju kroz plafon Foto: Printscreen Instagram

Među šokiranim izrazima lica sinoć je bilo i lice Asmina Durdžića, koji Nerija poznaje iz spoljnog sveta zbog tetke Aneli. Njih dvojica su se tokom jednog reklamnog bloka osamili kako bi popričali o motivu Ružanjija da uđe u rijaliti. Tom prilikom, Sitin sin je otkrio kako je dospeo u Šimanovce.

- Sve što ti treba tu, ja sam ovde za tebe. Nemoj dozvoliti da nekome psuješ majku, ako te neko bude dirao, ja ću biti tu. A ko te je nazvao? Kako si došao dovde? - bio je uporan Asmin.

- Đedović me nazvao. Pozdravio te - odgovorio je Nerio.

- Kad te zvao Marko?

- Pa dan pre nego što sam došao, prekjuče.

- Pa kad si potpisao ugovor?

Juče - rekao je Nerio kroz smeh.

