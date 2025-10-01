ĐEDOVIĆ OBJAVIO FOTOGRAFIJU SITE IZ ZATVORSKE ĆELIJE! Ubacio joj sina u Elitu, a sada napravio haos ovim postupkom: Skandal! (FOTO)
Marko Đedović već danima ne prestaje da se oglašava putem svog Instagrama iznoseći ozbiljne tvrdnje na račun porodice Ahmić, a među poslednjim objavama u nizu onih koje su podigle prašinu u javnosti našla se i fotografija napravljena uz pomoć veštačke inteligencije.
Naime, kako se čitava nacija već treći dan pita da li će Sita ući u "Elitu 9" i suočiti se sa sinom pred kamerama, Đedović je napravio montažu aludirajući na to da je Ahmićevoj mesto iza rešetaka nakon svih tvrdnji njenog sina.
Marko je objavio fotografiju žene u zatvorskoj uniformi narandžaste boje, iza koje se vide rešetke zatvorske ćelije.
- Sita uskoro ulazi - napisao je on na ovoj slici koju je napravio AI i dodao emotikon ključa i katanca.
Asmin se našao Neriju
Nerio Boris Ružanji, sin Site Ahmić i sestrić Aneli Ahmić, tokom prethodne noći se uselio u Belu kuću i postao jedan od aktuelnih učesnika rijalitija "Elita 9". Već na samom početku njegovog boravka u programu glavna tema postao je njegov turbulentan odnos sa majkom, ali i porodični problemi koji ga prate godinama unazad.
On je otvoreno tvrdio da Sita nikada nije bila dobra majka, da nije pružala podršku njegovoj supruzi, kao i da je bio primoran da za nju radi i po 12 sati dnevno za svega dvadeset evra. Pored toga, ispričao je da je doživeo niz neprijatnih i teških situacija u kojima je, zbog ozbiljnosti incidenata, morala da interveniše i policija.
Među šokiranim izrazima lica sinoć je bilo i lice Asmina Durdžića, koji Nerija poznaje iz spoljnog sveta zbog tetke Aneli. Njih dvojica su se tokom jednog reklamnog bloka osamili kako bi popričali o motivu Ružanjija da uđe u rijaliti. Tom prilikom, Sitin sin je otkrio kako je dospeo u Šimanovce.
- Sve što ti treba tu, ja sam ovde za tebe. Nemoj dozvoliti da nekome psuješ majku, ako te neko bude dirao, ja ću biti tu. A ko te je nazvao? Kako si došao dovde? - bio je uporan Asmin.
- Đedović me nazvao. Pozdravio te - odgovorio je Nerio.
- Kad te zvao Marko?
- Pa dan pre nego što sam došao, prekjuče.
- Pa kad si potpisao ugovor?
Juče - rekao je Nerio kroz smeh.
