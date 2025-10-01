"DALA MI JE OTKAZ KADA SE HANA PORODILA" Nerio izneo nove jezive detalje o odnosu sa Sitom: Optužila je muža i majku da imaju ODNOSE...
Nedavno se u Belu kuću uselio sin Site Ahmić, Nerio Ružanji, koji je sada otkrio nove detalja odnosa sa majkom.
Naime, otkako je ušao u "Elitu 9", Nerio je izneo brojne optužbe na račun svoje majke Site, a sada je ponovo šokirao cimere novom pričom o njihovom životu.
- Ja sam došao da iznesem svoju životnu priču i svako može da dođe i pita me, a ja ću uvek da odgovorim. Ušao sam iz više razloga, treba mi novac zbog porodice, ušao sam iz ljutne prema majci i da odbranim svoju porodicu. Moja majka je htela da iznese stvari koje nisu istina - rekao je Nerio tokom gostovanja u radio emisiji "Amnezija".
- Nerio je ispričao da kad mu se Hana porodila mama mu pretila mu je otkazom. Nerio je potvrdio priču da je Sita optužila muža i majku da se**ualno opšte - rekao je Dača.
- Kad se Hana porodila pitao sam majku da budem slobodan da bih bio uz svoju ženu dok se opravi i njena reakcija je bila eksplozivna i da ne mogu da budem slobodan. Nju nije zanimalo što se porodila, rekla je da može sve sama. Ja nisam hteo da popustim, ona je rekla da će mi dati otkaz, a ja sam rekao da to slobodno uradi. Rekla je da ne moram više da radim, da idem kući kod Hane i onda mi se nakon par dana javila da krenem opet da radim - ispričao je Sitin sin.
Sita: "Nisam znala da će ući u rijaliti"
Vest da je Nerio ušao u Zadrugu 9 Elitu iznenadila je mnoge, a nedavno se na svom profilu na Instagramu oglasila i Sita Ahmić.
"Molim vas da me ne bombardujte, nisam znala da će moj sin ući u Elitu. Moj sin je svakako u kandžama sa osobom kojom ima dete, ušao je tu sada, ne mogu iz ove kože. Neka bude kako bude" - napisala je Sita.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: