Naime, otkako je ušao u "Elitu 9", Nerio je izneo brojne optužbe na račun svoje majke Site, a sada je ponovo šokirao cimere novom pričom o njihovom životu.

- Ja sam došao da iznesem svoju životnu priču i svako može da dođe i pita me, a ja ću uvek da odgovorim. Ušao sam iz više razloga, treba mi novac zbog porodice, ušao sam iz ljutne prema majci i da odbranim svoju porodicu. Moja majka je htela da iznese stvari koje nisu istina - rekao je Nerio tokom gostovanja u radio emisiji "Amnezija".

Foto: Printskrin, ATA images

- Nerio je ispričao da kad mu se Hana porodila mama mu pretila mu je otkazom. Nerio je potvrdio priču da je Sita optužila muža i majku da se**ualno opšte - rekao je Dača.

- Kad se Hana porodila pitao sam majku da budem slobodan da bih bio uz svoju ženu dok se opravi i njena reakcija je bila eksplozivna i da ne mogu da budem slobodan. Nju nije zanimalo što se porodila, rekla je da može sve sama. Ja nisam hteo da popustim, ona je rekla da će mi dati otkaz, a ja sam rekao da to slobodno uradi. Rekla je da ne moram više da radim, da idem kući kod Hane i onda mi se nakon par dana javila da krenem opet da radim - ispričao je Sitin sin.

Sita: "Nisam znala da će ući u rijaliti"

Vest da je Nerio ušao u Zadrugu 9 Elitu iznenadila je mnoge, a nedavno se na svom profilu na Instagramu oglasila i Sita Ahmić.

"Molim vas da me ne bombardujte, nisam znala da će moj sin ući u Elitu. Moj sin je svakako u kandžama sa osobom kojom ima dete, ušao je tu sada, ne mogu iz ove kože. Neka bude kako bude" - napisala je Sita.

