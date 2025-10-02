Slušaj vest

Danas se navršava osam godina od smrti pevačice Done Ares. Miljenica publike i mnogobrojnih kolega bolovala je od teške bolesti, koju, nažalost, nije uspela da dobije.

Iza sebe je ostavila majku Ajku, sestru i mnogobrojne hitove, koje njene kolege i danas izvode na svojim nastupima.

U emotivnom razgovoru za Kurir, neutešna majka se priseća poslednjih dana koje je provela sa svojom ćerkom i otvoreno priča o ćerki zbog koje čak osam godina nije mogla da zapeva. Tek pet godina nakon Donine smrti, po savetu prijatelja, ona se vratila svojoj profesiji - muzici.

- Promenljivo se osećam, nekad sam nervozna, nekada sam bolje - kaže na početku Ajka.

Šta vam najteže pada u ovom periodu kada se obeležava godišnjica Donine smrti?

- Napeta sam, mnogi filmovi mi se premotavaju u glavi. Poslednjih deset dana, kako se približava taj dan osećam teskobu, ali imam svoje prijatelje iz mog ansambla s kojima pevam. S njima vežbam dva puta nedeljno, nastupamo i tu dobijem energiju. Muzika je lek za te stvari.

Danas je osma godišnjica od Donine smrti, da li vam se javljaju njene kolege?

- Da. Uvek se javlja neko. I sad kada je Dragana Mirković imala koncert u Sarajevu, setila se preminulih pevača. Svi se periodično javljaju, čujem se i sa mnogim menadžerima. Jelena Karleuša je davala veliku podršku Doni dok je bila bolesna. U to vreme je i njena mama bila bolesna. Dok je bila na Bjelašnici, nema pevača sa prostora bivše Jugoslavije koji je nije posetio. Neki njene pesme ovi mega pevači izvode, pevaju se u takmičenjima. Ljudi mi šalju sa Tiktoka, sa svadbi, koncerata. Ljudi imaju obzira da to bude sa razlogom da se jave.

Često ste isticali da je Halid Bešlić neko ko je Doni mnogo pomogao. On je sada u bolnici, da li imate kontakt s njim?

- Halid se nikome ne javlja, ali od nekih prijatelja sam čula sve. Zahvalila sam mu se na prevelikoj podršci koju je pružao Doni. On je predobar čovek i poželela sam mu svako dobro.

Kakva vam misli naviru kada je Dona u pitanju, naročito u ovom periodu kad vam je nateže?

- Teško mi je. Ona nije imala bolove, to stalnom ističem jer često ima naslova da je preminhula u teškim mukama, već pad energije. Izađe i hoda, kada dođe kući padne joj energija i tada je odmarala. Bili su joj potrebni tišina i mir. Dobijala je infuziju, transfuziju, alternativu i onda ona opet po starom. Radila je na sebi do zadnjeg dana.

Kako su protekli njeni poslednji dani?

- Sedam dana pred smrt otišla je da primi transfuziju, organizam je bio izmučen od hemioterapija, jetra to više nije primala. Doktor nije nama rekao, već je pozvao njenu prijateljicu i ona nam je to saopštila posle jednog dana. Na transfuziju je otišla vesela, a kada se vratila iz bolnice, takoreći je požutela, pričala je, ali je malo zaplitala jezikom, neki moždani je bio. Doktor je rekao da će poslednjih sedam dana početi da se gasi, tako je i bilo. To mi je bilo najteže. Poslednjih šest meseci je bila kod mene, dan i noć smo provodile zajedno. Mlađa ćerka je stalno dolazila, unuk, cela porodica. Bilo je da ne može da jede, pa malo uzme, malo popije, to je trajalo tri dana i počela je da se gasi, da pada u komu.

Da li je u životu napravila neki pogrešan potez da vam je to priznala tih poslednjih dana?

- Bilo je pogrešnih poteza, sve mi je ispričala, za nešto je progledala tek kada se razbolela, ali ja neću nikoga da prozivam.

Zbog čega se najviše kajala?

- Kajala se po tom privatnom pitanju, što se tiče prfesionalnog života, ni za šta se nije kajala.

Ljubavni deo privatnog života joj je stvarao najveću bol?

- Jeste. Po tom pitanju je progledala. Pobegla je iz Danska kod mene kući. Bila je preponosna, previše je volela muzika da nije videla neke stvari koje su se dešavale oko nje. Nju su svi voleli, bila je uljudna, pristojna, znala je da se ponaša, imala je gard, ali je opet bila svoja.

Da li je imala neku želju da joj ispunite?

- Za tih šest meseci puno je prepričavala sve loše što se oko nje dešavalo. Očistila je svoju dušu, skinula taj teret, a meni to nije teret. Meni je drago da je čiste duše otišla i da je shvatila neke stvari.

Kojim rečima biste je opisali?

- Muzika, osmeh od milion dolara i ljubav za sve ljude. Nije se štedela kada je davala ljubav. Ništa joj nije bilo teško. Sve što se ticalo muzike maksimalno se davala.

Osam godina nisam mogla da zapevam

Kako napreduje vaša karijera, prošle godine ste nastupali u "Nikad nije kasno"?

Ajka Kolaković u Nikad nije kasno Foto: Printscreen Youtube / Nikad nije kasno

- Sve je super. Ja sam se posle osam godina vratila muzici, tri godine njene bolesti i pet godina od smrti. U tom periodu nisam mogla "a" da kažem, kamoli da sam mogla da zapevam. Preko noći sam se digla i to po preporuci prijatelja koji se bave ovim poslom. Pričali smo i rekao mi je da posle pet godina moram da se vratim u život, da moram naći smisao života, tu su moja mlađa ćerka i unuk i da moram da radim nešto što volim. Imala sam želju da se pojavim na onoj bini u "Nikad nije kasno" i to sam sebi ostvarila. Nastupam sa mojim ansamlbom.

