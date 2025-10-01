Slušaj vest

Nakon što je Nerio ušao u rijaliti "Elita" i otvoreno prozvao svoju majku Situ za porodične probleme, kontaktirali smo njegovu partnerku Hanu, koja je odlučila da za naš portal ekskluzivno iznese svoju stranu priče.

"Neirova želja je bila da uđe u Elitu. Ponuda je bila primamljiva, a on više nije mogao da izdrži pritisak koji mu je majka konstantno stvarala," započinje Hana, ističući da iza njegovog ulaska u rijaliti stoji više od samog novca – želja za begom i novim početkom.

Govoreći o kontroverznim video-snimcima iz njihovog stana, Hana tvrdi da su snimci nastali bez njihove dozvole:

"Ona nas je zatekla nespremne. Ja imam malo dete, a ona se jednostavno ušunjala u naš dom i sve to snimila."

Sita nije vezivala sina

Hana demantuje tvrdnje da je Sita vezivala njihovog sina Asmina za radijator:

"Asmin je to izmislio. Čak je i Neiro potvrdio da to nije istina. Sita nas je, međutim, naterala da dovedemo dete – ali ona danas ne može da uđe u Hrvatsku, a ni ja ne mogu da vodim dete u Satajevo jer se ono nje plaši. Vrišti samo kad je vidi."

Hana priznaje da nije sve bilo idealno, ali ističe i svoju stranu žrtve:

"Ja sam dete koje je sa 15 godina došlo kod svoje tetke. Sita me nikada nije prihvatila – mrzela me je zbog moje porodice. Kasnije me je nazivala narkomankom i terala da se testiram na sve moguće supstance. Ja sam sve testove prošla – negativno."

Tražila DNK test

Hana se oglasila povodom Nerija Foto: Printscreen

O DNK testiranju deteta kaže da nije imala problem s tim, ali da je postavila jedan uslov:

"Rekla sam da ako pristanem na DNK test, nikada ne sme reći da ga je ona tražila."

Govoreći o pokušaju pomirenja, Hana otkriva da je bilo inicijative, ali da je sve propalo u trenutku kada su stigli kod Site:

"Zvala nas je da izgladimo odnose. Kad smo stigli, nije htela da uradi narkotest, ali je zato od mene tražila DNK test. Čak mi je rečeno da će me gledati dok uriniram – što sam odbila bez prisustva Nerija, jer mi je to bilo neprijatno. Ja sam osoba, nisam životinja."

Na kraju, Hana dodaje:

"Kad je došla socijalna služba, sve testove sam prošla. Negativna sam na sve. Zao mi je svega. Malo sam emotivna, ali borim se – za sebe, za dete, i za porodicu."

