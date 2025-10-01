Slušaj vest

Nerio Ružanji, mladi dvadesetjednogodišnji otac ćerke Arije, sin Site Ahmić, postao je ravnopravni učesnik "Elite 9", sa ciljem da zaradi novac za svoju porodicu, tačnije verenicu i ćerku.

Nerio svakodnevno iznosi šok detalje iz života majke Site i cele porodice Ahmić, dok mu za to vreme vernica Hana pruža potrebnu podršku.

Hana živi u Dubrovniku sa ćerkicom i redovno se oglašava kako bi podržala verenika. Ona se danas oglasila i demantovala je Situ za sve što je iznela u javnost proteklih dana, a onda je usledila jeziva scena pred njenim vratima.

Kako mediji prenose, tokom večeri Hanu je neko pokušao da zastraši, tako što se pojavio na stepenicama ispred kuće u kojoj živi i krenuo ka ulaznim vratima.

Nepoznata osoba u crnom koja se jasno vidi na snimku koji nam je dostavljen odmah je otrčala od vrata dok je Hana krenula po telefon kako bi snimila potencijalnog napadača.

Verenica Neria Ružanija je ceo slučaj prijavila policiji, a ostala je u strahu jer smatra da je njeno zastrašivanje počelo kako bi što pre prestala da zajedno sa Sitinim sinom iznosi istinu o porodici Ahmić.

Sita se obratila se advokatu

Sita je otkrila da će, ukoliko on zatraži da izađe iz Elite, uraditi sve da ga izvadi.

- Prošle godine kada je Aneli zatražila da izađe iz "Elite" ja sam to u drugom mesecu prijavila Tužilaštvu. Međutim, policija se u Šimanovcima pojavila tek u šestom mesecu. Ovaj put kad moj sin prvi put zatraći da ide kući, ja ću to odraditi na drugi način. Prošli put nisam bila dovoljno upućena. Već vidim da on to ne može da izdrže. Bole me njegove suze - rekla je Sita.

Dete plače, govori da nije naučio da govori protiv majke. Kaje se za sve. Izmanipulisan je od strane osobe s kojom ima dete i od ol*ša koji ga je nagovorio da uđe. Nema potrebe da mi govorite "vadi dete odmah, ne čekaj". To nije tako lako, postoji procedura. Ja sam upravo kontaktirala advokata da vidimo naše opcije.

- Obavila sam razgovor sa advokatom koji je kontaktirao Tužilaštvo. Molim vas da pratite Nerija i njegove reči i prvi put kad čujete da kaže da hoće da ide kući, da mi se snimak momentalno pošalje. To mi je jako bitno - rekla je Sita.

kurir.rs/pink.rs

