Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica Milica Veličković šokirala je pratioce svojom novom objavom.

Naime, Milica je sa ćerkom Barbarom posetila salon venčanica odakle je objavila fotografiju, zbog čega je izazvala lavinu komentara na mrežama.

Ćerkica se igrala na podu, dok je Milica pozirala u trenerci, a iza nje se videlo mnoštvo modela različitih venčanica.

Foto: Printscreen

Komentari su se nizali, a svi su se pitali da li se Milica uskoro udaje.

"Posvećena majka"

1/5 Vidi galeriju Milica Veličković Foto: Printscreen/Instagram

- Mislim da sam veoma posvećena majka. Zbog svega što mi se desilo, veoma brzo sam se konektovala sa detetom i sve ide veoma brže. Žene imaju postporođajnu depresiju često, ali od kako se moja ćerka rodila, onako imala i pitoma, sve mi je lako, kad sam pored nje - rekla je Milica nedavno u izjavi za medije.

"Malo joj je 300-400 evra za bebu"

1/6 Vidi galeriju Borislav Terzić Terza odmah po izlasku iz rijalitija "Elite 8" okupio je društvo i kako dolikuje proslavio rođenje ćerke koja ja na svet došla pre pola godine Foto: Instagram

Inače, Terza je pred ulazak u rijaliti govorio o alimentaciji i odnosu sa Milicom koju je prevario dok je bila u drugom stanju.

- Milica je ljuta, ne odgovara joj što bih joj ostavljao 300- 400 evra mesečno jer smatra i da toliko ne treba za malu bebu. Da sam je tužio, nezaposlen sam, bila bi mi alimentacija 100 evra. Ne ulazim za milione, već da zaradim za bolje sutra, sređujem stan da ćerka ima gde da dođe. Trudiću se da je ne spominjem u rijalitiju, rekao je na početku.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: