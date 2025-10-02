SLOBA RADANOVIĆ NAKON TOLIKO GODINA PRIZNAO ŠTA JE IMAO S CECOM! Velika ispovest pevača o bivšim ljubavima: Zbog jedne stvari se najviše kaje
Sloba Radanović se prisetio svojih početaka sa bivšom suprugom Kijom Kockar, otkrivši da su živeli na samo nekoliko stotina metara, ali da se nisu poznavali dok nisu stupili u kontakt preko društvenih mreža.
- Bukvalno nas je delilo trista metara vazdušnom linijom, sretali smo se po gradu ali se nismo znali. Mislim da je prvi kontakt bio preko Fejsbuka - rekao je Sloba za Scandal.
Brak u mladosti i kajanja
Pevač priznaje da se rano odlučio na brak, iako nije bio dovoljno zreo za taj korak.
- Oženio sam se sa dvadeset pet šest godina. Mislim da ni danas ne bih bio zreo za brak, a tada sigurno nisam bio - iskreno je priznao Sloba.
On dodaje da je u toj vezi izgubio sebe i udaljio se od porodice.
- Dozvolio sam da me ta veza odvuče od moje porodice, od mojih bliskih ljudi. Nikad u životu ne bih dozvolio da me neko odvoji od majke i oca - rekao je Sloba.
Vreme potrošeno na pogrešne ljude
Radanović ističe da se danas najviše kaje zbog ljudi kojima je pridavao pažnju, a nisu je zaslužili.
- Kajem se što sam trošio vreme na ljude koji to nisu zaslužili. A oni koji jesu, nisu ništa dobijali. Uvek gledam da pronađem dobro u ljudima, ali kad neko to baci u vodu, sebi je bacio, nije meni - poručuje Sloba.
Problemi posle rijalitija
Sloba se dotakao i perioda nakon izlaska iz rijalitija, kada je, kako kaže, osetio veliku anksioznost.
- Imao sam u glavi potpuno drugu sliku šta me čeka napolju. Mislio sam da je ceo svet protiv mene. Hvala Bogu da sam odmah krenuo da radim, shvatio sam da to nije tako - rekao je Sloba za Scandal.
Odnosi sa Kijom posle Zadruge
Kada je izašao iz rijalitija, kako kaže, nije želeo da se pomiri sa Kijom, ali su ostali u korektnim odnosima.
- Viđali smo se na proslavama i privatno, ali ništa specijalno - iskren je pevač.
Otkrio da li je bio u vezi s Cecom
Na glasine o vezi sa Cecom kao i da je u vezi sa njom, Sloba odgovara direktno:
- Ne, nikad u životu. Znam da se pričalo, ali to je stvarno budalaština - rekao je Sloba za Scandal.
Ipak, priznaje da su u prijateljskim odnosima i da jedno drugom čestitaju praznike.
kurir.rs/scandal
