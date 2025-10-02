Slušaj vest

Sloba Radanović se prisetio svojih početaka sa bivšom suprugom Kijom Kockar, otkrivši da su živeli na samo nekoliko stotina metara, ali da se nisu poznavali dok nisu stupili u kontakt preko društvenih mreža.

- Bukvalno nas je delilo trista metara vazdušnom linijom, sretali smo se po gradu ali se nismo znali. Mislim da je prvi kontakt bio preko Fejsbuka - rekao je Sloba za Scandal.

Brak u mladosti i kajanja

Pevač priznaje da se rano odlučio na brak, iako nije bio dovoljno zreo za taj korak.

- Oženio sam se sa dvadeset pet šest godina. Mislim da ni danas ne bih bio zreo za brak, a tada sigurno nisam bio - iskreno je priznao Sloba.

On dodaje da je u toj vezi izgubio sebe i udaljio se od porodice.

- Dozvolio sam da me ta veza odvuče od moje porodice, od mojih bliskih ljudi. Nikad u životu ne bih dozvolio da me neko odvoji od majke i oca - rekao je Sloba.

Vreme potrošeno na pogrešne ljude

Radanović ističe da se danas najviše kaje zbog ljudi kojima je pridavao pažnju, a nisu je zaslužili.

- Kajem se što sam trošio vreme na ljude koji to nisu zaslužili. A oni koji jesu, nisu ništa dobijali. Uvek gledam da pronađem dobro u ljudima, ali kad neko to baci u vodu, sebi je bacio, nije meni - poručuje Sloba.

Problemi posle rijalitija

Sloba se dotakao i perioda nakon izlaska iz rijalitija, kada je, kako kaže, osetio veliku anksioznost.

- Imao sam u glavi potpuno drugu sliku šta me čeka napolju. Mislio sam da je ceo svet protiv mene. Hvala Bogu da sam odmah krenuo da radim, shvatio sam da to nije tako - rekao je Sloba za Scandal.

Odnosi sa Kijom posle Zadruge

Kada je izašao iz rijalitija, kako kaže, nije želeo da se pomiri sa Kijom, ali su ostali u korektnim odnosima.

- Viđali smo se na proslavama i privatno, ali ništa specijalno - iskren je pevač.

Otkrio da li je bio u vezi s Cecom

Na glasine o vezi sa Cecom kao i da je u vezi sa njom, Sloba odgovara direktno:

- Ne, nikad u životu. Znam da se pričalo, ali to je stvarno budalaština - rekao je Sloba za Scandal.

Ipak, priznaje da su u prijateljskim odnosima i da jedno drugom čestitaju praznike.

