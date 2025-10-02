Slušaj vest

Mladen Mijatović otvoreno je progovorio o emotivnom životu, ali i tome koliko privatni život trpi zbog posla.

Kako je Mijatović otkrio, dočekan je sa pozitivnim reakcijama, a ambicije za poslom se nikad nisu ugasile.

- Otkako sam se vratio na televiziju Pink, svojoj prvoj i pravoj profesionalnoj ljubavi - novinarstvu nijedan jedini dan, ni jednu jedinu noć nisam imao pauzu tako da sa velikim zadovoljstvom radim i izveštavam sa terena o svim događajima prvenstveno vezanim za događaje iz sektora bezbednosti i veoma sam zadovoljan i srećan. Ono što je važno i gledaoci, kao i javnost ima pozitivne reakcije - rekao je on i otkrio koliko privatni život ispašta zbog posla kojim se bavi:

- Jednostavno meni je posao život i ja uživam da radim i uživam na taj način u životu. Naravno, privatni život trpi, ali bože moj, ja sam se za to opredelio i nisam se pokajao.

Život mu više puta bio ugrožen

1/5 Vidi galeriju Mladen Mijatović Foto: Kurir, FK Partizan

Broj neprospavanih noći zbog rada na terenu se ne zna, a kako je istakao, nekoliko puta mi je i život bio ugrožen.

- Veoma mali broj noći sam zapravo proveo spavajući u krevetu. Takav mi je posao i takav mi je život da nemam radno vreme i u svakom trenutku sam bio spreman da izađem na teren i uradim svoj posao. Svaka profesija nosi određene prednosti i mane u odnosu na druge profesije, ja sam svojom srećan i zadovoljan. Ima lepih i manje lepih situacija, ali sve je to rizik posla. Nekoliko puta mi je i život bio direktno ugrožen - rekao je on, pa otkrio da li nakon toga uzme nešto za smirenje, budući da radi veoma stresan posao:

- Ne, ne uzimam ništa za smirenje, samo svako jutro uzmem najblaži lek za visok pritisak, za hipertenziju, po savetu lekara. Kondiciono i zdravstveno sam vrlo dobro i trudim se da redovno idem na preglede kako bi lekari videli da li eventualno imam neki problem.

1/5 Vidi galeriju Mladen Mijatović trenira Foto: Printscreen Instagram

Povratak u istu medijsku kuću za koju je radio i pre odlaska u Tel Aviv je doneo i ponovni susret sa bivšom partnerkom Deom Đurđević, a Mijatović je otkrio kako njih dvoje nakon svega funkcionišu, te da li se sreću.

- To je sve normalno, to je deo života, deo posla, bivša devojka, kao bivša devojka, potpuno je to normalno i razumljivo. Civilizovani smo ljudi, kao i sa svakom bivšom devojkom funkcionišem sasvim u normalnim odnosima. Svako radi svoj posao, ja sam isključivo fokusiran na posao i ono što radim i za šta sam plaćen, tako da sve drugo me ne dotiče i sve priče koje se pričaju me ne dotiču. Nisam zainteresovan za njih i fokusiran sam isključivo na posao i na druženje sa iskrenim i pravim prijateljima.

Pitanje o novoj devojci vešto izbegao

1/9 Vidi galeriju Mladen Mijatović Foto: Nemanja Nikolić, Ana Paunković, Printscreen/Instagram

- Fokusiran isključivo na posao i na rad u novinarstvu i da što preciznije, kvalitetnije izvestim gledaoce o svemu što se događa, to mi je posao i misija - ističe on, a na našu konstataciju da emotivni život ostaje po strani rekao je kroz smeh: “Tako je”.

Otkrio tajnu kako ostaje pribran na terenu

- Po prirodi sam raspoložen i nasmejan čovek, nije to nikakva maska. Kao i svaki čovek od krvi i mesa preživljivao sam užasno teške trenutke, ali jednostavno to se sve prevaziđe i idemo dalje. Još kad čovek kao ja ima pravu podršku i prijatelje, onda to ide mnogo lakše, uz dopunu i ono što stalno primenjujem je sport i rekreacija, jer kroz to izbacujem svu negativnu energiju i onda sam zato uvek spreman za posao, šalu i druženje.

kurir.rs/blic

Poslušajte zanimljvosti o estradnjacima: