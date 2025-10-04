Slušaj vest

Nerio Ružanji, sin Site Ahmić, ušao je u "Elitu 9", gde je odmah počeo da priča veoma loše o svojoj majci, pre svega je istakao da je zla žena, otkrivajući da nije u dobrim odnosima sa Sitom i da je za to najviše upravo kriva ona.



I Dubrovčani, njihove komšije, koje su se javile našoj redakciji, veoma su besni na celu porodicu Ahmić i nimalo se ne ponose što se njihov grad dovodi u vezi sa njima. Kako su nam rekle komšije, čak im je i drago što Sita, Aneli i njihov brat više nisu u Dubrovniku.

- Dubrovnik je mali grad, to su klošari. To je jedan šljam društva, cela ta porodica. Prvo taj brat ne sme da dođe u Dubrovnik jer bi završio u zatvor zbog droge. On je sad u Sarajevu. I tamo je bila u zatvoru, sad je izašao. To su najveći štakori grada. Prevaranti i neradnici - rekla nam je Sitina bivša sugrađanka, koja nije štedela reči da ocrni Ahmiće.

Ilegalni poslovi

- Sita je držala frizerski salon. Morala ga je zatvoriti jer je svima ostala dužna, kao što je u svemu ostala dužna. Zatim je imala autobuse, kamione, imala je i radnike, koje nije prijavila. Bili su to strani državljani. I tu joj je poreska za vratom. Uzeli su joj pare iz kuće, još uvek se vodi proces protiv njih, nije to još gotovo - rekla je jedna Dubrovčanka, koja tvrdi da su joj oduzeli autobus jer ga nije plaćala.

- Ona je kreula da radi sa minibusom i kombijem. Autobus je otiša jer nije plaćala lizing, samo su joj ga digli i odveli za Split. Sve je to pokojni otac finansirao, on je umro, a bio je taksista - objasnili je, pa se dotakla priče o Neiriju.

- Malog Nerija je ispisala iz škole u šestom osnovne da bi ganjala karijeru u Sarajevu. Tamo je mislila da ga upiše, ali nije uspela, tako da je mali izgubio godinu, pa je ponovo išao u šesti razred ovde u Dubrovniku. Ona je ganjala tu neku Jutjub karijeru, dok je decu odgajala baba - tvrdi ova Dubrovčanka.

Ni kuća nije Sitina

Dubrovčani ne kriju da je Hana, Heirova verenica s kojim ima dete, bila problematična, ali otkako se porodila smirila se.

- Otkako se porodila ona se smirila. Žive kao podstanari i radi, ne znam tačno šta sad radi, zaboravila sam. A Sita nema kuću. Ona velika kuća je na tri dela podeljana kuća - tu su Dundo, tetka i mama Jasna ima jedan deo - pojasnila je Dubrovčanka.

- I mama Jasna nije brinula o svojoj deci. Njenu decu je odgajala ulica, jer ni mama Jasna nije bila prava majka. Njih je baba odgojila. Nama je drago što su oni otišli iz našeg grada - završila je Dubrovčanka.

Glume milionere, a nemaju dinara

