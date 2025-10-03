Slušaj vest

Asmin Durdžić ušao je u ''Elitu 9'' kako bi javno podelio svoju stranu priče o odnosu sa Aneli Ahmić sa kojom ima ćerku Noru.

Ipak, pre nego što se uselio na velelepno imanje u Šimanovcima Durdžić želeo je da obezbedi podršku Miljane Kulić, a detalje razgovora otkrila je njena majka Marija.

- Urotili su se protiv Miljane čoporativno svi koji su na Asminovoj strani. Kačavenda, Mina, ono skraćeno krme i Dača, svi vuku konopce ka Asminu. Asmin je nudio novac i Miljani da ga brani, slušala sam taj razgovor kad ju je zvao telefonom. Rekao je: ''Ja ću da ti platim samo pričaj tako. Ako te bude tužila, ja ću sve tužbe da platim'', ali ona je odbila - otkriva Marija Kulić i dodaje da Asmin nema pravo da komentariše tuđe porodice jer mu je prvi sin u domu.

- Asminu da je stalo do deteta uradio bi test očinstva još kada se mala Nora rodila, a ne da ovako priča na televiziji. On će nekome nešto da priča prvo dete, ima sina, dao ga u dom. Dete mu je u domu, a on će da priča da će da uzme drugo dete i da komentariše nečiju porodicu.

1/5 Vidi galeriju Asmin Durdžić Foto: Printscreen, Printscreen Instagram

Iako sa Sitom Ahmić nije u dobrim odnosima Marija Kulić smatra da nije u redu što su se svi ostrvili na nju.

- Ovog Neira malog što su uveli, vidi se da je dete narkoman, žena mu je narkomanka, majka od žene je lečena narkomanka, ja bih bila gora od Site. Pritom dete sa 14,15 godina pravi dete, a on ni sam ne zna nos da obriše. Da se razumemo, meni su i Aneli i Sita ogavne, ali budimo realni - kaže majka Miljane Kulić koja se potom osvrnula na navodne emocije koje Mina Vrbaški oseća prema Asminu.

1/10 Vidi galeriju Miljana Kulić Foto: Boba NIkolić

- Mini trebaju pare, nije ni ona više blesava da se prostituiše za sitno. Čula je koje su pare tu u opticaju, koji automobili.. Ona na sve stolice sedi između Asmina i Terze. Veća k*rvica od Mine nije ušla u rijaliti. Ni od nje, ni od njene majke. Nju je majka slala da se j**e za pare, samo u rijalitiju je imala jedanaest sa partnera. Da ne pričam dalje.

Mina sumnja na trudnoću

Mina Vrbaški, učesnica rijalitija "Elita 9", tražila je od produkcije test za trudnoću, jer sumnja da je ostala u drugom stanju.

Mina Vrbaški danima ima mučnine, pojačanu potrebu za hranom i bole je zubi, pa je u Rajskom vrtu od Drveta mudrosti zatražila da dobije test za trudnoću.

1/6 Vidi galeriju Mina Vrbaški Foto: Boba Nikolić

- Emocije su me udarile u glavu, imala sam čudne snove. Muka mi je danima, zubi me jako bole i samo mi se jede. Kasni mi već dugo i želela bih da dobijem test za trudnoću - rekla je Mina i dodala:

- Ne bih volela onako sa Milanom Miloševićem, volela bih to sama za sebe ako je moguće. Osećam da mi je loše.

kurir.rs/informer

