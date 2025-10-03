Slušaj vest

Majka Uroša Stanića, Tatjana otvorila je dušu i priznala da je često bila između sina i oca dok su se svađali, te da njen suprug, kao ni ona nikada nisu prihvatili to što njihov naslednik Uroš voli isti pol.

Kao majka, uvek je podržavala sina, ali u jednom nikada nije:

- Uvek sam ga podržavala, jedino u muškarcima nisam nikada niti ću ga podržavati. To nikada nisam mogla da prihvatim. Kada mu treba pomoć, ja sam uvek tu za njega. On ima dobru dušu, žao mi je što je tako. Ja vodim drugačiji, miran život, idem na posao, štedim pare da bih nešto uradila - rekla je ona, pa se osvrnula na njegovo učešće u rijalitiju:

- Podržavam ga da uspe u životu, a za muškarce ne mogu da ga podržavam. Ja njega volim, on je moje dete, ali ne mogu da podnesem to da on gleda muški rod, to neću moći nikada da podnesem.

Stanić je često isticao da ga je otac maltretirao, te zaključavao kada je saznao da je gej, a Tatjana je otkrila kakav su oni odnos zapravo imali i kakav je Milan bio kao otac:

- Milan se mučio od malih nogu, rano se zaposlio, stalno je bio po terenima. Jako je vredan i sposoban i on nije mogao da prihvati to da Uroš teži ka muškom rodu i zato su bile nesuglasice - rekla nam je Tatjana, otkrivajući kako je njoj kao majci bilo da pravi balans između sina i muža:

- Govorila sam Milanu da mora da bude blag prema Urošu i da nađe neki drugačiji odnos prema njemu tokom školovanja, ali on nije mogao. Ja sam bila tu koliko puta kada je hteo da nasrne na Uroša, ja sam bila tu između i ja sam dobijala... Uroš je znao da izaziva oca, a to nije trebao. Ja uvek izvučem deblji kraj. Nije bilo fizičkog kontakta, Milan nije loš čovek, on je dobar čovek, ali Uroš nije mogao da zaboravi Milanov način kako je reagovao, imao je neke kazne, koje su bile rigorozne, nije mogao da izlazi, uzeo mu je telefon, pokušavao je na sve načine da ga promeni, ali nije uspeo.

Ulazak u rijaliti je krio od roditelja.

- Tu sam kao majka da ga podržim, ali te muškarce ne mogu. On je krio da ulazi u “Elitu”, radio je u zdravstvu, a pre nego što je odlučio da uđe u rijaliti, on je pobegao od kuće, plašio se kako će otac da reaguje. Ja sam mu govorila da mu je bolji život da je radio u zdravstvu, mogao je da digne kredit, da obezbedi sebi stančić od plate. Jako slabo gledam rijaliti, jer ja radim, nemam mnogo vremena da gledam - rekla je ona, pa se osvrnula na njegov stil oblačenja:

- Oguglala sam, prvo mi je smetalo, a posle sam oguglala.

Na pitanje kako je izgledao život pod istim krovom sina i oca koji nisu doboro funkcionisali, Tanja kaže:

- Milan je stalno bio po terenima, a ja i Uroš smo navikli da živimo zajedno. Sve je to dobro funkcionisalo do njegove 11 godine, kad je primećeno to suženje aorte. On je morao hitno da se operiše, kada se operisao mogao je da ne bude živ. Od tada se načisto promenio, počeo je te gluposti LGBT, do tada je bio normalno dete. Nije mogao fizičko da radi, kao i sva ostala deca. U prošloj sezoni kad je dizao nešto, ja sam se uplašila da će umreti, uplašila sam se za njegovo zdravlje, jer on ima ortplastiku.

