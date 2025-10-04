Slušaj vest

Aneli Ahmić bila je u zatvoru zbog šverca novca zarađenog od droge i to u iznosu od 720.000 evra.

O tome je starleta govorila tokom svog učešća u rijalitiju, a Kurir je došao u posed dokumentaciji koja svedoče detalje procesa koji je odveo iza rešetaka.

Ekskluzivna dokumenta

Kako piše u optužnici, starleta je osuđena zbog toga što je "u svesnom i namernom saučešću" transportovala novac od droge i to, kako je precizno navedeno po datumima:

Ozbiljno krivično delo

1. 31.03.2018. godine iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 evra

2. 20.05.2018. godine iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 eura

3. 24.07.2018. godine iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 evra

4. 2.08.2018. godine iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 eura.

Pristala je da radi mutne poslove

Dalje se navodi da je "sveukupno okrivljena Ahmić transportovala 720.000 evra novca od droge, za šta je dobila naknadu od 4.000 evra".

"Dokaz o delu posebno proizlazi iz priznanja okrivljene Ahmić pred organima vlasti Bosne i Hercegovine 8.11.2018. godine i njeno saslušanje kao okrivljene u Minhenu 16.12.2020. godine", takođe se navodi u optužnici.

Kako piše u optužnici, Aneli je osuđena zbog toga što je "u svesnom i namernom saučešću transportovala novac od droge", stoji u optužnici, a saučesnik je bio pripadnik jedne kriminalne grupe.

Voli opasne momke

Navodi se kako je ona u jednom kafiću u Sarajevu vrbovana od strane muškarca čije je ime takođe navedeno u optužnici, da bude kurir novca.

Kontroverzna učesnica pre nekoliko godina imala je aferu s pripadnikom "škaljarskog klana"! Osim što su bili u ljubavnoj vezi, Aneli je s tim momkom obavljala mutne poslove, zbog kojih je tada i bila hapšena, a o čemu svedoči dokumentacija. Ona je u više navrata menjala priču o ovom slučaju, a u papirima u čiji posed je došla naša redkacija je detaljno sve opisano.

Kao što je Kurir već pisao, Risto Mijanović, čije ime je odranije poznato u crnogorskom podzemlju po više krivičnih dela, mučen je i ubijen u Istanbulu, kada ga je kavački klan navodno namamio u vilu Željka Bojanića u tom turskom gradu. Zbog njegovog ubistva lisice na ruke su stavljene Bojaniću novembra prošle godine, a policija je danima kopala po dvorištu vile kako bi pronašli njegovo telo.

Nakon toga, Bojanić je uhapšen u novembru prošle godine, zbog sumnje da je ubio Mijanovića i zakopao telo u dvorištu vile u Istanbulu. On je negirao krivicu i tvrdio da nije nikakav pripadnik kavačkog klana, kao i da u Crnu Goru nije kročio već 12 godina.

Iznela svoju verziju događaja

Kada je prvi put ušla u rijaliti Aneli je pred svima ispričala svoju najveću životnu grešku zbog koje se i dan danas kaje.

- Ja ću ovde pričati u šiframa, jer ne bih volela tako o ljudima koji nisu živi. Ta stvar mi se u životu najgore desila. Imala sam više prijatelja koji su mi jednog dana predložili jedan posao. Ja sam pristala to da radim i videla da se može lepo zaraditi, a u pitanju je novac i prenosila sam velike svote novca u jednu državu gde je to dozvoljeno i nisam mogla biti kažnjena za to - započela je Aneli.

- U međuvremenu sam upoznala jednog momka, koji je bio jako žestok momak koji sad nije živ. Kao naivno zaljubljeno žensko sam mu ispričala šta radim. On je mene nakon određenog perioda nagovarao da uzmemo taj novac i da... ako me shvatate šta hoću reći. U tim situacijama sam bila labilna pa sam pristajala na neke stvari, bio je jako žestok i nije bio momak za zaje**anje. Tih par meseci prijatelji me nisu zvali da nosim novac, bila je pauza. Jednu noć su me zvali, a ja sam njemu ispričala na koje destinacije idem.

- On je to čuo i znala sam šta će me očekivati. Imala sam let za tu zemlju, bilo je svađe a ja sam odustala od ideje koju je on predložio, jer su bili opasni ljudi i sa druge strane. Došli smo na taj aerodrom, on je taj kofer pun para uzeo i samo sam videla kako trči, a ostavio je svoj kofer. Mene su ti ljudi čekali da izađem sa koferom i donesem novac. Ja nisam znala šta da kažem tim ljudima, govorim da sam izgubila kofer, lažem i petljam. Telefoniraju i dolaze do toga da je kofer možda zamenjen. Pronalaze njegovo ime i prezime i saznaje se da je to moj momak. Odlazim do toaleta i uspevam da pobegnem. Ovo je javna tajna, to zna dosta ljudi zato i pričam to.

- Nisam znala gde da idem, a setila sam se da imam jednog prijatelja u državi. Smestila sam se u neki hotel, a on je nestao i ostao je sa koferom u toj državi. Imao je tu svoje prijatelje, ja sam jednog kontaktirala i on ga je ubedio da dođe po mene u taj hotel. Zajedno smo otišli u jedan stan, kada sam ga videla kao da sam videla Boga. Nismo mogli na aerodrom jer su ti ljudi imali veze. Peške smo išli preko jedne države i hodali smo jedan dan. Tamo nas je policija uhvatila dok smo bežali preko granice i zatvorili su nas jer smo ilegalno prelazili tu granicu.

- Ja sam se izbavila samo sam platila kaznu, a on je ostao još mesec dana u zatvoru. Moja porodica kasnije dobija velike pretnje. Oni me pritiskaju da otkrijem gde je momak, dok mi on iz zatvora piše da će mi pobiti celu porodicu ako otkrijem njegovu lokaciju. Njegovo ime nije za pomen, tako da ću ja ovu priču završiti - zaključila je Aneli.