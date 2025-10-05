Slušaj vest

Miloš Bojanić u intervjuu za Kurir priča o tome kakva je za njega kao ugostitelja bila letnja sezona u Crnoj Gori, otkriva šta misli o muzičkim takmičenjima u kojima žiriraju njegove kolege i zašto više ne bi učestvovao u popularnom TV formatu iako je iskusan rijaliti igrač

Za pevače je već odavno završena letnja sezona, koja je po svemu sudeći bila jedna od najlošijih, ali ima na estradi i onih koji su zarađivali a da nisu morali da izađu iz kuće, i to one na samoj obali mora.

Pevač razvio biznis

Miloš Bojanić se već decenijama, osim pevanjem, bavi i ugostiteljstvom. Nekad je u svojoj vili u Baošićima imao sobe i restoran, ali nedavno je ceo prostor renovirao, pa se tamo sada nalaze samo luks apartmani. On je svoj deo posla uradio, uložio šta treba, a sad pare samo kaplju, što bi se reklo.

Mi smo nedavno posetili popularnu vilu "Bojanić" u Crnoj Gori i na početku razgovora s našim domaćinom sumirali utiske o nedavno završenoj sezoni.

Ekonomski gledano, bila je jako dobra, unosna. Imao sam dobre goste, uglavnom 80 odsto onih stalnih. Kad dođu, osećaju se kao da su kod svoje kuće. To su ljudi koji su se sprijateljili kod nas, druže se, spremaju roštilj. Malo posedimo, pevamo, jedemo.

Kako provodiš vreme kad si u Crnoj Gori, imaš li vremena za sebe, pratiš li dešavanja na estradi?

Uglavnom sam u ribolovu, imam svoj brodić, opremu. Letimično pogledam dešavanja uopšteno, ne samo estradu. Volim da sam u toku, ali samo na nivou informacije, ne udubljujem se previše. Ovde imam svoj mir i trudim se da se ne opterećujem stvarima koje me ne interesuju ili na koje ne mogu da utičem.

Početak jesenje sezone obeležile su "Pinkove zvezde" i "Zvezde Granda". Da li si ispratio neku emisiju?

Nisam pogledao nijedno takmičenje. Manje-više se sve tu sad ponavlja. To je postala jedna industrija gde su u prvom planu članovi žirija, dok su kandidati skroz u drugom. Stoje tamo po 10 minuta a da niko ne obraća pažnju na njih. Moje kolege se više bave prepucavanjem nego mladim pevačima. Vidim i po komentarima da to sve više liči na rijaliti, pa se tako i biraju članovi žirija, koji su u svakom slučaju stručni. Znaju da ocenjuju, stručni su, ali akcenat je na njihovom odnosu, a ne na žiriranju.

Zorica Brunclik je ponovo u stolici žirija. Kako ti se čini spoj nje i, na primer, Desingerice?

Onaj ko se setio da jednu legendu Zoricu Brunclik i jednog Desingericu spoji učinio je vrlo zanimljivu stvar. Čujem ja da je on inteligentan, dobar dečko, ali to što smo Zorica, ja i naše kolege radili nema veze s tim šta je on. Mislim da je taj spoj napravljen baš da bude gledan, a to je generacijski jaz. Svi ti učesnici idu pod jednom kapom, neke zvezde. Pitanje je da li će neko proći kao Prijovićka, Darko Lazić, ima još nekoliko mladih pevača koji zaslužuju moju pažnju. Ona mala Mićanovićka je opasnica, Zorana. Vidim da zna posao. Tea je trbušnim plesom i igrom baš razvalila, pokazala je da su ples i stas postali interesantni. Opet, to je zahvaljujući njihovom kvalitetu. Većina njih nije pobedila, a ja znam pet-šest onih koji su pobedili, a nema ih nigde. Žiri kaže jedno, publika odabere drugo. Isto kao i mi kad smo snimali albume. Možemo mi da stavimo kao prvu pesmu koju hoćemo, ali meni se dešavalo da postane hit ona poslednja.

Ne možemo da ne spomenemo i Sašu Popovića. Koliko će "Zvezde Granda" biti drugačije bez njega i generalno estrada?

Verujem da se takmičenje nije promenilo, ali njegova harizma, prisustvo i uopšte njegova pojava nosili su najmanje 70-80 odsto gledanja i kvaliteta. Bez njega nema one posle Tita Tito.

Na plaži na kojoj se sada nalazimo se osamdesetih i devedesetih godina okupljao i odmarao krem de la krem tadašnje estrade.

Da, to je ova plaža, samo je tad drugačije izgledala. Većina njih je bila ovde - Brena, Boba, Zlata, Peja, Sanja Đorđević, Viki Miljković i mnogi drugi. Bili su smešteni u ovoj kući, koja doduše ne liči na onu tadašnju. To su bili nezaboravni dani i sjajna druženja.

Pobedio si na "Farmi", učestvovao u "Dvoru" i "Zadruzi". Kad bi se desila famozna nepristojna ponuda, da li bi ponovo ušao u rijaliti?

Od toga nema ništa, to je daleka prošlost. Nema tih para koje bi mogle da nadomeste sve. Rijaliti danas nemaju smisla. To su danas javne kuće. Kao ljubavne priče na televiziji, a zapravo javne kuće.

Sve više tvojih kolega najavljuje i pravi solističke koncerte. Kada ćemo moći da uživamo u tvojim pesmama?

Nisam razmišljao o koncertu. Imao bih sigurno tri sata samo da pevam svoje hitove, ali nije mi to u planu. Snimiću uskoro neku pesmu da ostavim uspomenu publici. Kad pričam s ljudima, vidim da su željni dobre pesme, i to će se desiti, a za koncert ne znam. Ništa nije isključeno.

Ponosan na saradnju

Marina Tucaković je prvu folk pesmu napisala baš za tebe?

Tako je. Ja sam prvi snimio njenu pesmu "Krivo mi je, krivo je". Pre toga nije sarađivala s narodnjacima. Posle sam spojio Brenu i Marinu, pa je to krenulo zahvaljujući meni. To se slučajno desilo. Marina je pisala neku pesmu i htela je da je uradi za Zoricu Brunclik, a kad sam je čuo, rekao sam joj da je to Brenin fazon i da bi njoj bolje legla. Tako je i bilo. Posle te saradnje je mnogo više radila s narodnjacima.

Nema Marine, čini se da nema ni hitova. Dosta pevača nas je u proteklih godina, nažalost, napustilo.

Kako je došlo do nestanka te jedne generacije, nema više albuma, produkcije, hitova. Sve više stare pesme, i moje i mojih kolega, oživljavaju, presnimavaju se, popunjavaju prazninu dok se ne dese novi hitovi.

