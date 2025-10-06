Slušaj vest

Sve poslovne i privatne tajne Aneli Ahmić se polako ali sigurno otkrivaju. Starleta iz Bosne i Hercegovine priznala je da je bila u zatvoru zbog prenosa novca u inostranstvo, o čemu je Kurir već pisao, ali je sakrila da je vlasnica firme koja je poslednje tri godine u blokadi. Kako piše, firma je u stečaju, a poreski dug iznosi 108.032,93 konvertibilnih marka, odnosno nešto više od 55.000 evra.

Mutne radnje

Želela da prodaje bombone i čokolade

Ona je u Sarajevu registrovala svoje preduzeće tačno 27. 2. 2013. i na zvaničnom sajtu se vodi kao direktorka, ali kada se uđe u registar, jasno piše da ta firma ne posluje. Izvor podataka nam je FIA, APIF i direkcija za finansije Brčko. Anelino preduzeće se prema podacima bavilo trgovinom na veliko šećerom, čokoladom i bombonama. Interesantno je da je starletin zamenik njen brat Aljin Ahmić. On je bio hapšen zbog krijumčarenja velikih količina droge. U specijalnoj policijskoj akciji "Rez" bosanskih nadležnih organa, u kojoj je navodno uhapšen Elvis Keljmendi, sin narko-bosa Nasera Keljmendija, uhapšen je i muž nekadašnje zvezde "Granda" Slađane Mandić Ajlin, odnosno Anelin brat.

Propast u poslovanju

Kompanija je klasifikovana kao malo preduzeće prema kriterijumima definisanim Zakonom o računovodstvu Bosne i Hercegovine. Na današnji dan kompanija je blokirana. Kao što su mediji izvešavali o Anelinom bratu, prilikom hapšenja inspektori su, pored velike količine narkotika, od uhapšenih oduzeli i oružje, automobile, mobilne telefone, bankovne kartice, ali i nekoliko svezaka, koje su tada bile značajne za istragu. Ovo nije bio jedini put da je Anelin brat bio hapšen. Navodno je bio lišen slobode i 2017. godine u akciji "Piramida", a na teret mu se stavljala iznuda novca. Aneli je odgovarala pred državnim organima zbog šverca novca zarađenog od droge, i to u iznosu od 720.000 evra. O tome je starleta govorila tokom svog učešća u rijalitiju, a Kurir je došao u posed dokumentacije koja svedoči o detaljima procesa koji ju je odveo iza rešetaka

"Ako koza laže rog ne laže"

Kako piše u optužnici koju smo objavili, starleta je osuđena zbog toga što je "u svesnom i namernom saučešću" transportovala novac od droge, i to, kako je precizno navedeno po datumima: 31. 3. 2018. godine iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 evra; 20. 5. 2018. iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 evra; 24. 7. 2018. iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 evra i 2. 8. 2018. iz Frankfurta na Majni u Istanbul novac od droge u visini od najmanje 180.000 evra.

