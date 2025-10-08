Slušaj vest

Aneli Ahmić je po prvi put otkrila potresne detalje iz života sa bivšim partnerom Asminom Durdžićem, a tom prilikom ispričala je i svoju verziju priče o sestri Siti i njenom sinu Neriu.

"Ko je taj čovek? Ja bih sama sebi poželela da Nora nije njegova, iskreno", počela je Aneli.

"Najteža stvar koju sam doživela od njega je to što sam našla njegove poruke. JA sam tada bila sedmi mesec trudnoće. Ležala sam u sobi, stigla mu je poruka od bivše devojke, koja mu je bila upisana kao drug. Slika je bila njena. Kada sam videla da se i dalje čuje sa njom, tad je nastao naš haos i udario me je. Tada sam pokupila i krenula sam za Sarajevo i vozila sam do Zagreba kod prijateljice, stomak do zuba, bila sam kod drugarice dva dana.. Došla sam uplakana, tada me je njegova majka napadala. To mi je bilo najteže jer sam bila sa stomakom do zuba", priča ona za "Sikter" i dodaje:

"Više me je bolela prevara u tom momentu nego udarac. Živiš sa nekim, nosiš njegovo dete, znali smo da je devojčica i sve, planiraš sa njim budućnost, sve... Udarac prođe... Svaka žena je nešto oprostila nešto. Izdaja me je bolela. Zamisli kao trudnicu... Mene je to više bolelo, neka me osude zbog toga, ali tako je..."

Kako kaže, njihovu ćerku Noru nikada neće prepustiti ocu, ali on to ni sam ne želi.

"Ne branim mu da bude otac. Nikada neću prepustiti Noru, on to ni ne želi, niti on može niti on ima sredstva da oduzme dete. Moje dete je obezbeđeno. On nema ništa ni stambeno, niti je novčano obezbeđen, verujem da i sad ima na računu nulu. 20 miliona dinara je na Stanijinom računu, što je dobio i za "Zadrugu". Moja Nora ima već karticu, ja joj uplaćujem novac. Ja kao samohrana majka sam joj obezbedila".

Tema oko Site i njenog sina Neria ne prestaje da se komentariše u rijalitiju, a Anerli je sada iznela potpuno drugu stranu.

"Nikada Sita nije bila nasilna prema njemu. On je samo bio jedan dečak koji je bio najbolji. On je sam izabrao svoju veru, otac mu je katolik, mi smo muslimani... Jedan dan sam došla i pitam ga otkud ti da klanjaš? Bio je za poželiti, niko ga nije prisiljavao na to. Bio je jedini kući koji je to radio. Kaže osetio sam samo to i tako je krenuo. Od 10-14 se tako toga držao. Nakon toga je upoznao tu devojku Hanu, ona je starija od njega dve, tri godine, gde je sve krenulo nizbrdo, ona je u tom periodu pušila travu, majka", kaže Ahmićeva i nastavlja:

"Primetili smo da je čudan, da nije više prisutan, prestao da igra igrice, promenio se, dolazio kući izbezumljen na nekim supstancama... Svi smo to primetili ne samo Sita. Svi smo pokušali da razgovaramo sa njim. Prvo je počelo da pronalazimo rizle i travu i kroz taj period smo primećujemo da neće da spave, da koristi neke teže narkotike Došao je trenutak kada je on njoj napravio dete, ona je tad već bila na težim opijadima... Mi to kao porodica nismo mogli da prihvatimo, ali doveli smo ih u porodičnu kuću, opremila sam sve... Sita proživljava najteži pakao. Ona je u 20. godini proživela pakao kada je izgubila muža. Ovo je sada još gore 10 puta. Zamisli kada vidiš dete u rijalitiju da pljuje svoju majku...."

Kako otkriva, Nerio je pre ulaska bio u normalnim odnosima sa porodicom.

"Pri samom ulasku, mi smo svi zajedno ručali dva dana pre nego što je ušao. I neko ga je nagovorio, znamo svi ko... Svi hoće da svale na Situ da ga je uništila, a njega su uništili narkotici. On ima sada 21 godinu. Vidno se vidi po njegovom po njegovom ponašanju... On je već pri ulasku bio na nečemu. Situ se borila kao lav za njega, ne krivim je ništa. Primila je tu curicu, primili smo je u dom da imaju krov nad glavom, ali njima ništa nije odgovaralo. Svi smo pokušali da ga izvučemo iz tog života i da njih dvoje žive normalno sa tom devojčicom, ali ti ne možeš... Ona je devojka poročna, zavisnik kao njena majka", rekla je bivša zadrugarka.

Za porez u Bosni duguje 55.000 evra

Podsetimo, sve poslovne i privatne tajne Aneli Ahmić se polako ali sigurno otkrivaju. Starleta iz Bosne i Hercegovine priznala je da je bila u zatvoru zbog prenosa novca u inostranstvo, o čemu je Kurir već pisao, ali je sakrila da je vlasnica firme koja je poslednje tri godine u blokadi. Kako piše, firma je u stečaju, a poreski dug iznosi 108.032,93 konvertibilnih marka, odnosno nešto više od 55.000 evra.

Želela da prodaje bombone i čokolade

Ona je u Sarajevu registrovala svoje preduzeće tačno 27. 2. 2013. i na zvaničnom sajtu se vodi kao direktorka, ali kada se uđe u registar, jasno piše da ta firma ne posluje. Izvor podataka nam je FIA, APIF i direkcija za finansije Brčko. Anelino preduzeće se prema podacima bavilo trgovinom na veliko šećerom, čokoladom i bombonama. Interesantno je da je starletin zamenik njen brat Aljin Ahmić. On je bio hapšen zbog krijumčarenja velikih količina droge. U specijalnoj policijskoj akciji "Rez" bosanskih nadležnih organa, u kojoj je navodno uhapšen Elvis Keljmendi, sin narko-bosa Nasera Keljmendija, uhapšen je i muž nekadašnje zvezde "Granda" Slađane Mandić Ajlin, odnosno Anelin brat.

