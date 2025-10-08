- Mislim da nema. Verujem da voli sestru rođenu i njeno dete. Aneli je u super odnosima sa Neriom. Ne želim da utičem na dečka jer on ima svoj stav. Ja mislim da ja ne trebam da mu otežam učešće ovde. Pogotovo jer znam kakav odnos ja imam sa Groficom i kakvo sam gostoprimstvo imao - rekao je Vujović.

- Imam u glavi da hoću da popričam sa njom. Ona je naivna, ali joj verujem da je lojalna u odnosu. Nije lepo slušati sve stvari posebno jer je dala za pravo da svako sa kim uđem u raspravu komentarišem. Verujem da je sve preuveličano. Trebala je da mi kaže za to, ali opet, možda se i plašila moje reakcije ili nije htela da unese nemir u naš dom. Za Asmina ne verujem, ali Janjušu verujem. Možda je samo htela da odgovori iz pristojosti prema Milici. Janjuš je neko ko je deo naše veze. Znam da je ona njega iskreno volela. Nedostaje mi da je zagrlim i da popričam sa njom i da joj budem tu na usluzi. Da li može pesma "Ne dam ja na tebe"? - rekao je Luka.