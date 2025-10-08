Od samog početka rijalitija "Elita 9" veliku pažnju privlače sukobi Asmina Durdžića i Luke Vujovića. Mediji su pozvali Aneli Ahmić, kako bi od nje saznali kako joj izgleda učešće njenog verenika i da li mu nešto zamera.

- Lukino učešće mi se čini 60% od 100%. Ne sviđa mi se Lukino ponašanje, sinoć je na žurki bio jako dobar i veseo, bila sam srećna jer sam prvi put duže gledala žurku jer mi se svidelo njegovo ponašanje - rekla je Aneli.

Pitali su Aneli i kako gleda na situacije u kojima se Luka nalazi u blizini Maje Marinković, kao i korišćenje prilike da sa njom razgovara preko drugih učesnika i osmehuje se.

- To mi se nikako ne sviđa. Ako budem bila u prilici da razgovaram sa Lukom obaviću ozbiljan razgovor sa njim. Ne volim igrice, ne volim šaltanja. Nadam se da će da se dozove pameti i da se svestan šta radi. Svi znaju kako razmišljam i da ne treba da ima komunikaciju sa mojim neprijateljima i sa ljudima sa kojima sam na sudu. Nadam se da će se opametiti. Ne sviđa mi se to, na velikom je testu kod mene. Danas sam posebno razočarana jer sam videla da je sat vremena sedeo pored Maje. Sve je na njemu, zna se šta dobija sa Majom, a šta gubi sa mnom. On je od celog imanja našao da sedi sa Majom na garnituri, zna da sam na sudu sa njom i zna šta je Maja pre samo dva dana pričala o meni i mojoj majci... Ona mene svakodvnevno pljuje - pričala je Ahmićeva.

Maja je bacila oko na Luku

- Maja mi deluje jako zainteresovano za njega. Svi znamo kakva je Maja i kakav je njen karakter. Ona bi d*pe dala za priču, a on ako sebi dozvoli da bude sa Majom i meni napravi nešto, a on je prvi muškarac kog sam upoznala sa Norom... Neću ružnu reč da kažem za njega, ali da trpim neke stvari i nepoverenje ne želim - pričala je Aneli.

Staniju razumem

- Ja potpuno razumem Staniju jer sam se u životu nalazila u takvim situacijama. Ja upravo sterpim kao ona i razumem je. Verujem da joj nije lako. Čovek je dao obećanje da će da štiti njihovu ljubav, a nabacuje se drugim ženama. On je pre neki dan rekao da je još uvek sa Stanijom. Verujem da joj nije lako za gledanje, isto kao što ni meni nije lako. Mislim da se Maja igra sa obojicom. Prvi put sam rekla svoje iskreno mišljenje, videćemo šta će da se dešava. Ne zanima me šta će ko da mi kaže, imam svoje iskreno mišljenje i moja intuicija me nikad ne vara. Ne bih volela da me Luka povredi jer mislim da bi to za mene bilo bolno, pre svega jer je upoznao moju ćerkicu i celu moju porodicu - zaključila je ona.

