Slušaj vest

Pevačica Ema Radujko (21) i fudbaler Uroš Račić odlučili su da svojoj ljubavi daju još jednu šansu, te su godinu dana posle raskida obnovili vezu i kako prenose domaći mediji već planiraju venčanje.

Otkad su se pomirili, oni ne žele da eksponiraju emotivni status, a dobro obavešteni izvor tvrdi da uveliko razgovaraju o svadbi i stvaranju porodice.

1/6 Vidi galeriju Uroš Račić Foto: Fss

- Iako su raskinuli i svako je krenuo na svoju stranu, Ema i Uroš su ostali u dobrim odnosima. Bili su u kontaktu čak i kad su imali druge partnere, a kad su se nedavno ponovo videli, emocije su im proradile. Shvatili su da je hemija među njima i dalje jaka i da bi bilo dobro da svojoj ljubavi pruže još jednu šansu. Nakon romantične večere u jednom beogradskom restoranu, obnovili su vezu i čini mi se da uživaju više nego ikada. Uroš se trudi da joj ispuni sve želje, a Ema se pored njega oseća kao prava princeza - započela je priču bliska prijateljica Eme Radujko i dodala da su golupčići izuzetno oprezni i ne žele da dozvole da išta stane na put njihovoj sreći:

- Njihova ljubav je jača nego ikad i ne žele da im se bilo ko meša i kvari vezu. Zbog toga se ne eksponiraju i trude se da se ne viđaju na javnim mestima. Uživaju u mirnim, intimnim trenucima i prija im da budu usmereni jedno na drugo. Smatraju da im eksponiranje ne bi donelo ništa dobro i da će im, ukoliko uspeju da se sakriju od radoznalih pogleda i komentara, veza biti stabilnija.

1/15 Vidi galeriju Pevačica Milica Miladinović, poznatija kao Indođija, je otkrila da o nekim kolegama s javne scene nema lepo mišljenje, a jedna od njih je i Ema Radujko. Foto: Marko Karović

Planiraju brak

- Iako su oboje mladi i karijere su im izuzetno važne, planiraju brak! Ema mi je rekla da su već razgovarali o venčanju. Još ništa nisu precizirali, ali su oboje sigurni da žele da krunišu svoju ljubav. Ukoliko do toga dođe, sigurno je da će to biti svadba za pamćenje i da će se Uroš potruditi da Emi ispuni želje o bajkovitom venčanju, o kom je maštala još kao devojčica - završava priču sagovornica.

Kurir.rs/Informer

Ema Radujko za Kurir: