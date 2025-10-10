Slušaj vest

Nakon večerašnje emisije ''Pitanja novinara'', više ništa neće biti isto, a direktorka zabavnog programa televizije Pink, Milica Mitrović oglasila se na svom Instagram nalogu, te je saopštila da će voditelj Darko Tanasijević večeras premijerno obaviti razgovor sa Hanom, verenicom Neria Ružanjija.

Nakon Neriovog ulaska u ''Elitu 9'' i priznanja da je njegova majka, Sita Ahmić, imala nameru da usmrti Hanu i njihovo u tom trenutku nerođeno dete, šokirala je javnost.

Hana će govoriti o svemu

Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

Brojne tvrdnje izrečene na račun njegove majke, izazvale su razne komentare gledalaca, a sada je pravo vreme da čujemo šta o svemu tome kaže Hana.

Ne propustite da čujete njenu bolnu ispovet, o životu u konstantnom strahu i brojnim poteškoćama, koje su zadesile njenu porodicu.

Večeras, na televiziji Pink, otkriće se mnogi detelji, koje je javnost želela da čuje.

Ne propustiteStars"JA SAM OSOBA NISAM ŽIVOTINJA" Velika Hanina ispovest za Kurir: Priznala da je preživela horor, pa otkrila sve o Siti: Terala me je da...
Hana se oglasila
StarsNERIO SE ŽENI U ELITI! Organizovaće se svadba kakva do sada nije viđena, isplivali svi detalji
Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić
StarsHANA PRIZNALA DA SE STIDI SVOJE PORODICE PA UDARILA NA SESTRE AHMIĆ! Tvrdi da su urađene i izoperisane, a ona prirodna: Imam krive zube od rođenja
Hana se oglasila povodom Nerija
StarsPOLICIJA HITNO REAGOVALA ZBOG NERIOVE VERENICE! Sve se desilo kao u hororu: Na vrata joj došlo nepoznato lice, a onda…
Hana se oglasila povodom Nerija

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV