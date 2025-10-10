Slušaj vest

Nakon večerašnje emisije ''Pitanja novinara'', više ništa neće biti isto, a direktorka zabavnog programa televizije Pink, Milica Mitrović oglasila se na svom Instagram nalogu, te je saopštila da će voditelj Darko Tanasijević večeras premijerno obaviti razgovor sa Hanom, verenicom Neria Ružanjija.

Nakon Neriovog ulaska u ''Elitu 9'' i priznanja da je njegova majka, Sita Ahmić, imala nameru da usmrti Hanu i njihovo u tom trenutku nerođeno dete, šokirala je javnost.

Hana će govoriti o svemu

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

Brojne tvrdnje izrečene na račun njegove majke, izazvale su razne komentare gledalaca, a sada je pravo vreme da čujemo šta o svemu tome kaže Hana.

Ne propustite da čujete njenu bolnu ispovet, o životu u konstantnom strahu i brojnim poteškoćama, koje su zadesile njenu porodicu.

Večeras, na televiziji Pink, otkriće se mnogi detelji, koje je javnost želela da čuje.

