"Marko i ja imamo podeljene poslove u kući, on radi i ženske stvari, to je uspeh jedne zajednice, drago mi je da sam našla partnera koji hoće da učestvuje u svemu. On bolje kuva, baš je profi, radi to bolje od većine žena" - počela je Luna Đogani, pa otkrila kakva je majka:

"Nisam baš stroga majka, ali ne dozvoljam sve, smatram da se deca uče od malena, a ne da čekam da napune 10 godina, da nas biju i čupkaju, mora da se zna ko je roditelj, ko je dete. Majka sam koja daje sve, pružam ljubav, ali sam i policajac, Mia odmah trči kod Marka kad joj nešto ne dam. Lana je još uvek mala" - rekla je Luna, a na pitanje da li bi posle dve ćerke volelea da dobije i sina, odgovorila je sledeće:

"Smatram da deca ne trebaju da se rađaju po svaku cenu, pa da budu zapostavljena, jako sam osetljiva na to. Ne podnosim da vidim da neko dobije dete, pa da ga ostavlja u dom i da ga maltretira. Uvek sam za to da ostanemo na dve devojčice, nego da rađam samo da bih nekome udvoljila, a da ne budem ja dobro i da ne budem posvećena. Četiri godine sam u pelenama i nespavanju, počela sam da brinem o sebi, da treniram i ne bih mogla sada da zamislim da opet imam bebu, ali nikad se ne zna, imam samo 30 godina, i možda budem poželela da dobijemo Marko i ja još jedno dete" - pričala je Luna, pa progovorila o porodičnim obavezama i svađama:

"Koliko god da se trudiš da ne bude tenzično sa malom decom, vi se pokačite oko neke sitnice, neko nešto nije sklonio, ja hoću nešto da ne dam Miji, a Marko kaže neka joj i tako... nakupilo nam se svega, živimo realan život. Nemam dadilje, baba i deda su jako zauzeti, imam samo vrtić. U mom realnom svetu je da se muž i žena posvađaju, popričaju, možda neko da ode par dana da se iskulira, pa da se vrati, pa da se pomirimo i da vidimo šta možemo da popravimo. To nije sramota, ljudi to prolaze u svoja četiri zida. Skoro sam bila u Švedskoj, a on u Brusu, mislim da je dobro da se partneri razdvoje, sve ima svoju čar".

Luna o Staniji i Asminu

"Ja sam uvek za ljubav, ja vidim da ona njega voli, i on nju, ali ja nju vidim pored nje nešto sasvim drugačije. Ide mu uz drugi tip muškarca, a ovo što on pokazuje u rijalitiju je ne znam... Njega ne poznajem, ona je jako emotivna, puna je ljubavi i da zaslužuje partnera koji će osećati to duplo prema njoj. Vidim je u inostarnstvu i da se ostvari kao majka, vidim da joj to baš fali."

O rijalitiju, Slobi Radanoviću

"Život teče dalje, vreme radi svoje, a ja sam isti čovek, sazrela sam, promenila sam neke stvari kod sebe koje mi se nisu svidele. Neke stvari sam radila jer sam bila neiskusna, nisam razmišljala, trebala sam da znam da će za neke moje postupke biti posledica, pustila sam vreme da prođe. Udata sam žena, ne bih da pričam o nečemu što je bilo davno.

Luna o ćerkama i pritisku javnosti

"Znam šta ih čeka, ja sam imala pritisak kad sam bila mala. Nisam se uplašila, ali da imam neku dozu zabrinutosti imam. Imam brigu kao majka i stalno razmišljam kako mogu da ih zaštitim. One znaju ko je njihova majka, a svako od nas ima neke mrlje iz prošlosti" - završila je Luna.

