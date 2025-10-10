Slušaj vest

Nakon što se Nikola Vujović Bajo, otac aktuelog učesnika Elite Luke Vujovića oglasio i tom prilikom žestoko isprozivao svoju bivšu ženu, Biljanu Vujović, kao i Situ i Aneli Ahmić, Biljana je rešila da odgovorio na prozivke.

"Zabrinuta sam"

Lukina mama Biljana Vujović Foto: Privatna Arhiva

Ja nemam više teksta. Nisam ni ljuta. Više sam zabrinuta i razočarana. Nikola puno greši ako misli da sam ja išta pričala Siti. Mi se čak čujemo jako retko poslednjih meseci. Nisam ni u jednoj grupi. Nikada nisam podržala bilo čiji atak na Lukinog oca. Nikada nisam ružnu reč rekla za Sandru. Nikada za njega, za Groficu , jednostavno ni za koga. I to će tako ostati do kraja ovog rijalitija. Ako iko treba da da izjavu po završetku ove sezone, to je Luka . Za dalje mi ne treba da postojimo u javnosti što se tiče i Luke i učesnika rijalitija. Ja jedva čekam da se odmorim od svega. Zdravlje sam ugrozila nerviranjem ali me teši činjenica da nisam sinu otežala ni sekundu boravka u Beloj kući. Nikada nikom u životu nanela bol. Eto, to je Biljana Vujović . Uvek spremna da primi bol, a da ne uzvrati - rekla je Biljana za Pink.rs.

Ovako je došlo do sukoba

Podsetimo, sukob Lukinih roditelja traje od trenutka kada je Bajo iskazao negodovanje kada je reč o Lukinoj odluci da uđe u emotivan odnos sa Aneli, dok je Biljana s druge strane podržala njegovu emotivnu vezu. Međutim, čini se da se njihov sukob dodatko podgrejao.

Aneli ne naziva snajkom

Biljana je nedavno u intervjuu za medije otkrila da bi volela da Aneli i Luka krunišu svoju vezu brakom.

- Moj Luka uživa sa svojom budućom suprugom. Svi se čude zašto sam se izjasnila da mi Aneli još nije snaja, pa nije. Niti ja nju zovem snajom , niti ona mene svekrvom. Volela bih da njihovu vezu krunišu brakom i da mi podare unuče. Verujem u njihovu ljubav i verujem da će svojom srećom unesrećiti mnoge ljude poput Milene. Vreme radi za sve, pa će tako i za njih - rekla je majka Luke Vujovića.

