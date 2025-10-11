Slušaj vest

Milica Todorović se nakon saznanja da je u drugom stanju povukla iz javnosti, a nedavno je otkriveno da će pevačica dobiti sina.

Mnoge kolege uputile su joj čestitke povodom trudnoće, a pevačica Ćana je nedavno dala svoju teoriju o tome što Milica oca deteta koje čeka krije od očiju javnosti.

- Čim se provuklo to kroz medije ja sam joj odmah čestitala. I to sam joj baš onako iz srca napisala jednu veliku poruku podrške. Bilo joj je mnogo drago. Zaista, to je nešto najlepše što može da se desi jednoj osobi. Želim joj da to lepo iznese i da se porodi. Mica je jako dobar lik, ona mene stalno imitira, ali nekad onako malo doda nešto, pa me mnogo puta pitaju da li se ljutim, ali ja njoj ništa ne zameram. Ona je lafica, tako da, baš je volim - rekla je Ćana za "Hajp".

Na pitanje zbog čega mlađe generacije uglavnom kriju svoje partnere, Ćana je odgovorila:

- Zaista ne znam, to je nešto lepo. Milica je imala toliko pehova sa partnerima, pa je možda oprezna. Možda iz tih razloga krije. Koga je god predstavila, nešto se desilo. Sada je verovatno rešila da ćuti, dok to ne legne i ne bude sigurno .

Priželjkuje udaju

Gošća emisije "Pusti brigu" koja se emituje na Kurir televiziji nedavno je bila popularna pevačica Milica Todorović.

Ona je za tu priliku izabrala belu dugu haljinu koja joj je savršeno pristajala. Međutim, kako je naglasila, belo je čini srećnom i volela bi da ga ponovo nosi:

- Belo naslućuje na nešto, što da ne, bilo bi lepo, ja bih volela. Belo ne nosim jer belo širi, tako da su ovo retki trenutci da me videte u belom. Ovo sam jedino u ormanu našla danas. Moja mama je danas pogledala haljinu i rekla mi "To ćeš da obučeš, kao na svadbu da ideš". Rekla sam joj da me pusti jer mi je baš lepo - istakla je Milica.

