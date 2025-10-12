Slušaj vest

Učesnik "Elite 9" Asmin Durdžić raskinuo je vezu sa starletom Stanijom Dobrojević, dok se o njegovom odnosu sa bivšom Aneli Ahmić, sa kojom ima ćerku, naširoko pisalo i pričalo. Njegova majka Mevlida otkrila je da je svojevremeno bila sa Asminom u svađi zbog Aneli.

- To je bilo strašno, veoma strašno. Ona je svašta radila da nas razdvoji. Ona treba da čuje sada moje reči, pa onda da vidite kakva je, kad krene opet da me vređa. Asmin je u jednom trenutku stao na njenu stranu, kao njen partner, jer kada je ona imala koflikt sa mojom ćerkom, platila je kaznu. Ako nije bila kriva, što je plaćala kaznu? Sve je to jasno kao dan. Da se ona izvinila ikada nakon izogovrenih reči javno, ja bih prihvartila, ali ona je rekla da bi sve ikada ružno izgovoreno prihvatila, što je strašno, katastrofa - rekla je Asminova mama.

- Što se tiče toga da Asmin želi da uzme Noru od Aneli, mi to nećemo kao porodica pokretati, ja sam pri stavu da dete treba da bude pored majke kakva god da je majka, ali je činjenica da bi Nora imala uslove bolje pored Asmina, nego pored Aneli. Nisam za to da se dete od majke oduzima, ali Asmin ima više prava kada je Nora u pitanju, nego Luka koji se ne odvaja od tog deteta - dodala je ona za Red TV.

Mevlida Durdžić je, inače, prokomentarisala raskid njenog sina sa Stanijom Dobrojević.

Stanija je nešto najlepše

- Krenuću od najlepše strane. Stanija je za nas nešto najlepše na svetu. Mi je volimo i poštujemo, ona je veoma posebna devojka za našu porodicu, a ono što se izdešavalo mislim da to nije ništa strašno i da će to biti kako treba. Asmin je voli najviše na svetu, nema te žena sa kojom bi on nju prevario - rekla je Asminova mama prvo.