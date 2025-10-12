Slušaj vest

Halid Bešlić, kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo.

Bio je jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni koji je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim gestovima, to sad drugi činili za njega.

Za Nikolu Rokvića, Halid Bešlić je bio kao drugi otac:

- Reči Patrijarha Pavla su mi u glavi :Kada se čovek rodi, on plače a svi se smeju, treba da živi tako da kad odlazi treba da svi plaču a on da se smeje. Ja mislim da je to u potpunosti Halid Bešlić.

376215_251012.00_06_06_05.Still019.jpg
Nikola Rokvić Foto: Kurir Televizija

 Zorica Brunclik nije mogla da sakrije tugu, glas joj je podrhtavao, a kroz suze se i oprostila od svog kolege:

- Kad sam imala turneju, on nije pitao ni gde treba da peva, ni kako, ni sa kim. On je samo došao. Postoje neke karijere i neke generacije koje su drugačije od svega - kaže Brunclik. 

Potresnim rečima od pevačke legende oprotstili su se na društvenim mrežama: Lepa Brena, Zdravko Čolić, Dragana Mirković i Tanja Savić.

Neda Ukraden, sa knedlom u grlu, govorila je o svom velikom prijatelju:

- To je jedan krasan čovek koji je svojim pesmama, dobrotom i glasom ispunio moja sva sećanja vezana za Sarajevo i uspomene koje smo mi proživeli kao jedna velika generacija pevača. 

376215_251012.00_07_31_06.Still016.jpg
Aleksandar Milić Mili Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Milić Mili imao je privilegiju da sarađuje sa Halidom i to na njegovoj poslednjoj snimljenoj pesmi, baš onoj koju je Halid posvetio svojoj ženi:

- Ove godine smo uradili pesmu "Sejda", koja je nekako ta oda njegove ljubavi prema ženi i sećam se da me je on zvao da pustimo tu pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu. Ustvari on je bio u jako teškom stanju i on je kroz karijeru  dao primer kako se umetnici trebaju odnositi i prema publici i prema svom poslu.

Viki Miljković, tužnu vest doživela je kao šok:

376215_251012.00_07_58_04.Still015.jpg
Viki Miljković Foto: Kurir Televizija

 - Pitam li se oće li se ova godina završiti, izgubila sam velikog prijatelja Sašu Popovića, mog rođenog brata, a evo sada i mog velikog prijatelja Halida Bešlića.

POZNATI SE SA TUGOM OPROSTILI OD HALIDA BEŠLIĆA: Izgubili smo velikog prijatelja i kolegu, bio je u jako teškom stanju..." Izvor: Kurir televizja

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir televizija je dostupna na kanalu broj 109 za korisnike MTS Iris TV, na kanalu 9 za korisnike m:SAT TV, Supernova i Yettel Hipernet TV, na kanalu 9 za korisnike SBB EON, na kanalu 108 za korisnike BeotelNet, na kanalu 8 za korisnike Orion telekoma i na kanalu broj 112 za korisnike Sat-trakt na teritoriji Srbije, u okviru platforme M:tel u Crnoj Gori i Bosni i Hercegovini i MTEL Global u dijaspori, kao i na aplikaciji Arena Cloud.

Kurir.rs

Ne propustiteStars“ŠETAO JE SA SEJDOM PO BOLNICI” Bolna ispovest Halidovog bratanca: Kurir u Bešlićevom rodnom selu: Do subote je bio dobro i pričao je, a onda je sadiran
Halid Beslic.jpg
Stars"NIJE USPEO DA DOVRŠI VIKENDICU" Komšija Halida Bešlića otkrio šta je pevač radio pred smrt: Ostao je željan...
WhatsApp Image 2025-10-12 at 08.36.19 (2).jpeg
StarsSUZE U RODNOM SELU HALIDA BEŠLIĆA: Meštani Knežine se okupili, odjekuju stihovi njegovih pesma dan pred sahranu (VIDEO)
halid 2.jpg
Stars“KAD SU DINU REKLI DIJAGNOZU, SAMO JE ČEKAO KAD ĆE HALID DA ODE" Bešlićev menadžer PRVI PUT otkriva potresne DETALJE BOLESTI I SMRTI čuvenog pevača
WhatsApp Image 2025-10-12 at 11.05.10 (3).jpeg
StarsOVAJ PEVAČ JE UNUK HALIDA BEŠLIĆA: Prijateljica otkrila istinu pred njegovu smrt
halid-beslic01-news1-marina-lopicic.jpg

Halid Bešlić testament Izvor: Kurir.rs