Slušaj vest

Halid Bešlić, kojeg je volela cela bivša Jugoslavija, ne samo zbog vanvremenskih hitova koje je otpevao već i zbog svoje ogromne i dobre duše, ostaće večno upamćen kao veliki čovek, baš kako je i želeo.

Bio je jedan od najvećih humanitaraca na javnoj sceni koji je izbegavao da govori o svojim donatorskim i humanitarnim gestovima, to sad drugi činili za njega.

Za Nikolu Rokvića, Halid Bešlić je bio kao drugi otac:

- Reči Patrijarha Pavla su mi u glavi :Kada se čovek rodi, on plače a svi se smeju, treba da živi tako da kad odlazi treba da svi plaču a on da se smeje. Ja mislim da je to u potpunosti Halid Bešlić.

Nikola Rokvić Foto: Kurir Televizija

Zorica Brunclik nije mogla da sakrije tugu, glas joj je podrhtavao, a kroz suze se i oprostila od svog kolege:

- Kad sam imala turneju, on nije pitao ni gde treba da peva, ni kako, ni sa kim. On je samo došao. Postoje neke karijere i neke generacije koje su drugačije od svega - kaže Brunclik.

Potresnim rečima od pevačke legende oprotstili su se na društvenim mrežama: Lepa Brena, Zdravko Čolić, Dragana Mirković i Tanja Savić.

Neda Ukraden, sa knedlom u grlu, govorila je o svom velikom prijatelju:

- To je jedan krasan čovek koji je svojim pesmama, dobrotom i glasom ispunio moja sva sećanja vezana za Sarajevo i uspomene koje smo mi proživeli kao jedna velika generacija pevača.

Aleksandar Milić Mili Foto: Kurir Televizija

Aleksandar Milić Mili imao je privilegiju da sarađuje sa Halidom i to na njegovoj poslednjoj snimljenoj pesmi, baš onoj koju je Halid posvetio svojoj ženi:

- Ove godine smo uradili pesmu "Sejda", koja je nekako ta oda njegove ljubavi prema ženi i sećam se da me je on zvao da pustimo tu pesmu malo ranije jer se uplašio za svoju ženu. Ustvari on je bio u jako teškom stanju i on je kroz karijeru dao primer kako se umetnici trebaju odnositi i prema publici i prema svom poslu.

Viki Miljković, tužnu vest doživela je kao šok:

Viki Miljković Foto: Kurir Televizija

- Pitam li se oće li se ova godina završiti, izgubila sam velikog prijatelja Sašu Popovića, mog rođenog brata, a evo sada i mog velikog prijatelja Halida Bešlića.

POZNATI SE SA TUGOM OPROSTILI OD HALIDA BEŠLIĆA: Izgubili smo velikog prijatelja i kolegu, bio je u jako teškom stanju..." Izvor: Kurir televizja

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs