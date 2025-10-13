Slušaj vest

- Muštuluk više ne vredi. Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Durdžić, a tim povodom oglasila se Aneli.

- Ne znam šta im je Stanija toliko loše napravila da ovako naglo promene mišljenje o Staniji, osim što ju je njihov sin javno ostavio. Pokazali su ponovo veličinu, ljudskost i pokazali ustvari kakvi su ljudi u celoj toj porodici Durdžić. Vidim da je i Asminova sestra Minka osula paljbu po Staniji, mislim da su jedva dočekali ovaj trenutak - poručila je Aneli, koja smatra da se Asminova porodica krije iza profila na društvenim mrežama koji Staniji poručuju da vrati pare koje joj je Asmin poklonio.

- Vidim da se Stanija oglašava, da joj lažni profili pišu da vrati pare, a ja garantujem da su to oni, tačnije Minka, ali i Mustafa i Mevlida. Smatram da su "Alibabine grofice" njih troje zapravo - kaže Aneli.

"Tako se predomišljao i sa mnom"

Na pitanje kako komentariše to što je Alibaba posle žutog kartona koji mu je dala Stanija zbog njegovog ponašanja u "Eliti" odlučio u subotu da joj da crveni, te je poručio da je od tog dana slobodna, dok se prošle noći predomislio i u intervjuu priznao da je to, navodno, bila samo predstava za druge učesnike, kako mu u svađama ne bi "provlačili" Staniju.

- Tako se on predomišljao i sa mnom, samo se setite kada je tražio da se vrati meni, pa je bio u Majamiju, pa od mene tražio da mu oprostim... To je Alibaba, ja ga najbolje poznajem - poručila je Ahmićeva.

kurir.rs/pink.rs

