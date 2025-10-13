Slušaj vest

Luka Vujović je u rijaliti "Elita 9" ušao kao zauzet čovek, ali svakodnevno se lomi da li da okonča vezu sa Aneli Ahmić ili da nastavi tu romansu.

On je sada zbog svoje jedne izjave privukao posebnu pažnju javnosti.

Naime, Vujović je došao na ideju da novac od rijalitija pametno iskoristi i uloži ga u biznis od kog će se obogatiti. Kako je rekao, on planira da otvori firmu za prodaju puževa, jer je čuo da se u Švajcarskoj zgrće ozbiljna lova od tog posla.

Otvaram firmu za prodaju puževa

- Idem gore da živim samostalno. Otvaram firmu za prodaju puževa... Kilogram puževa je u Švajcarskoj 400 franaka - rekao je Luka u rijalitiju.

Pored toga, ono što nije moglo proći neopaženo jeste to da je on izjavio da ide u Švajcarsku da živi sam, što je sve nagnalo da posumnjaju da je on definitivno odlučio da ostavi Aneli i bude solo

"Aneli prolazi pakao"

Učesnik rijalitija je razgovarao sa Drvetom mudrosti i otkrio kako se oseća zbog razdvojenosti sa svojom budućom suprugom.

Imam oscilacije u raspoloženju. Najviše utiče da sam odvojen od Aneli, što je Nerio neočekivano ušao. Rekao mi je da nema ništa protiv mene, ali sve to utiče na mene. Ostavio sam poverenje Aneli i verujem joj sto odsto. Nismo pričali o tome da li će ona ući ili ne, nego smo spontano doneli odluku da ja uđem. Razmišljam kakav će biti reakcija ukućana kad bude ulazila. Sad Aneli i njeni napolju prolaze kroz pakao. Ja ne podržavam to što iznosi o svojoj majci. Sutra ćemo svi otići, a on će život nastaviti uz majku. Možda ovo sve ispadne i dobro. Sutra će i njenoj deci biti osamnaesti, trebaće da ode. Najbitnija je harmonija i taj zdrav odnos. Ne bio u njegovoj koži. Vidim da nekad sedi zamišljem i gleda u jednu tačku. Nije ni njemu lako - rekao je Luka.

