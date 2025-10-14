Slušaj vest

Danas je u Beloj kući došlo do verbalnog obračuna između Luke Vujovića i Dače Virijevića zbog Maje Marinković, te je obezbeđenje moralo da reaguje.

Danima unazad se spekuliše da je Luka Vujović bacio oko na Maju Marinković i da zbog toga hoće da raskine sa Aneli Ahmić, a danas je tokom "Igre istine" cela situacija eskalirala.

1/5 Vidi galeriju Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić Foto: Printscreen YouTube

Naime, on je na sve načine pokušao da dokaže da nema ništa između njega i Maje, a zbog meteža koji je nastao obezbeđenje je odmah uletelo u kuću kako bi sprečili dalji haos.

- Imaš li emocije prema Maji i šta misliš o njenom odnosu sa Lukom? - upitala je Miljana.

- Nemam emocije nikakve. Ja vidim da je Luka taj koji je odlepio za njom, to vide i svi. Evo, Dačo, reci šta si ti video ovih dana - kazao je Asmin.

- Ja ništa posebno, ali nije normalno da priča Luka sa Majom, sa devojkom koja je najveći neprijatelj njegove devojke. Meni je bilo čudno jer dobacujete jedno drugom, smejete se. Jednom si prišao njenom krevetu i rekao da si neispavan. Što to govoriš? Majo, da li si i ti rekla Luki jednom: ''Što se smeješ?'' - rekao je Dača.

- Ne, nisam - rekla je Maja.

Foto: Printscreen

Dačo, prekini da se ponašaš tako, spletkaro jedna, dosta si lagao - rekao je Luka.

- Nemoj ti njega da diraš. Nije ti on kriv jer ti gledaš Maju - kazao je Bebica.

- Luka, zbog čega ti je tata sve uzeo? - upitao je Dača.

- Debilu jedan mali, reci zbog čega ti je tata sve uzeo, stoko jedna. Nećeš spavati - rekao je Luka.

Otvaram firmu za prodaju puževa

- Idem gore da živim samostalno. Otvaram firmu za prodaju puževa... Kilogram puževa je u Švajcarskoj 400 franaka - rekao je Luka u rijalitiju.

Pored toga, ono što nije moglo proći neopaženo jeste to da je on izjavio da ide u Švajcarsku da živi sam, što je sve nagnalo da posumnjaju da je on definitivno odlučio da ostavi Aneli i bude solo

"Aneli prolazi pakao"

1/5 Vidi galeriju Bila je u zatvoru zbog nelegalnih radnji Foto: Printscreen Instagram, Printscreen Inastagram

Učesnik rijalitija je razgovarao sa Drvetom mudrosti i otkrio kako se oseća zbog razdvojenosti sa svojom budućom suprugom.

Imam oscilacije u raspoloženju. Najviše utiče da sam odvojen od Aneli, što je Nerio neočekivano ušao. Rekao mi je da nema ništa protiv mene, ali sve to utiče na mene. Ostavio sam poverenje Aneli i verujem joj sto odsto. Nismo pričali o tome da li će ona ući ili ne, nego smo spontano doneli odluku da ja uđem. Razmišljam kakav će biti reakcija ukućana kad bude ulazila. Sad Aneli i njeni napolju prolaze kroz pakao. Ja ne podržavam to što iznosi o svojoj majci. Sutra ćemo svi otići, a on će život nastaviti uz majku. Možda ovo sve ispadne i dobro. Sutra će i njenoj deci biti osamnaesti, trebaće da ode. Najbitnija je harmonija i taj zdrav odnos. Ne bio u njegovoj koži. Vidim da nekad sedi zamišljem i gleda u jednu tačku. Nije ni njemu lako - rekao je Luka.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: