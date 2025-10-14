Slušaj vest

Otkako je Aneli Ahmić svog verenika Luku Vujovića ispratila u "Elitu 9", rijaliti par ne prestaje da bude glavna tema gledaocima i pripadnicima sedme sile.

O njihovom odnosu se dosta spekulisalo u poslednje vreme, a Aneli je sada rešila da progovori o svemu. Ahmićeva se oglasila na društvenoj mreži Instagram i otkrila kako gleda na odnos s Lukom i situaciju s rijaliti fanaticima.

Bila je u zatvoru zbog nelegalnih radnji

- Gledam svoj inboks i ne verujem koliko bolesnih fanatika i ljudi koji se bore za neku ljubav koja očigledno nije ni postojala. S čije strane, to samo oni znaju, nemojte pravdati nešto što se opravdati ne može -rekla je Aneli, pa u narednoj objavi dodala:

- Ako vidite da se ja ne oglašavam, to ne znači da je sve u redu. Ako vidite da sam se slikala negde na nekom lepom mestu, ne znači da je sve predivno. Pratim sve, pogotovo strimove, oni me zanimaju, podebno zadnjih deset dana. Vi mi ne možete govoriti da je nešto žuto, ako je zeleno. Tu sam za sve ove divne ljude koji su uz mene i koji su realno, a vi fanatici, ostavite me na miru da živim -rekla je Aneli.

