"Ispovest čoveka kojem je pomogao Halid Bešlić"

Bilo je to davno… ali dan kad sam sreo njega, pamtiću dok sam živ.Život nije bio lak. Troje dece, mala plata, svakodnevna borba da se sastavi kraj s krajem. Radio sam u fabrici koja nije plaćala mnogo, ali to je bilo sve što sam imao. Jednog hladnog dana pred zimu, pozove me šef u kancelariju.Pogleda me i kaže: „Još danas radi, od sutra više ne trebaš dolaziti. Nema posla.“U tom trenutku kao da mi se ceo svet srušio. Znao sam da me kod kuće čekaju žena i deca. Žena se trudila da ne pokazuje brigu, ali oboje smo znali — ništa nemamo. A sad ni posao.Krenuo sam kući pešice, jer nisam imao ni za autobus.Svratim u prodavnicu da kupim ono malo što smo mogli priuštiti — litar ulja, malo soli i pet kila brašna.Izlazim iz radnje, glava mi je puna briga, ruke mi se tresu. Dok hodam blatnjavim putem, suze mi same naviru.U jednom trenutku čujem kako auto dolazi iza mene. Mahnem, više iz očaja nego nade. I čudo — auto staje.Sedam unutra, sav mokar, prljav i umoran. Vozač me pogleda i upita: „Znaš li ti mene?“ Kažem: „Ne znam, gospodine.“ Nasmeja se, onako toplo, ljudski.Pita me kuda idem. Počnem da pričam — ostao bez posla, troje dece, jedva preživljavamo. Sluša me, klimne glavom i skrene kod velikog marketa. Kaže: „Sačekaj me ovde.“Posle nekog vremena vraća se sa punim kolicima. Sve to stavlja u gepek i kaže:„Idemo, vozićemo se do tvoje kuće.“Kad smo stigli, kaže mi:„Uzmi, sve ovo je tvoje.“ Otvorim gepek — unutra brašno, ulje, konzerve, mleko, slatkiši za decu… više nego što sam ikad uneo u kuću.Pukao sam. Suze su mi same krenule, onako tiho, muški.A onda izvadi novac, pruži mi i kaže:„Evo, da prebrodiš ovu zimu dok ne staneš na noge.“Bio sam zatečen. Pogledam ga i pitam:„Molim vas, recite mi ko ste. Da znam kome da zahvalim.“On se samo nasmeja i kaže:„Ja sam Halid Bešlić, pevač.“Ništa više. Seo je u auto, mahnuo i otišao.A ja sam ostao da stojim na kapiji, u snegu koji je tek počeo da pada. Gledao sam za tim autom i mislio: „Ima još dobrih ljudi na ovom svetu.“Tog dana nisam dobio samo hranu i novac.Dobio sam nadu.Dobio sam veru u ljude.Dobio sam potvrdu da dobrota i dalje postoji, da još ima onih koji pomažu iz srca — tiho, iskreno, bez da ikada traže išta zauzvrat.