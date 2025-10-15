Slušaj vest

Ana Bekuta oglasila se i otkrila da internetom kruži snimak sa njenim likom koji je napravljen uz pomoć veštačke inteligencije.

Pevačica se oglasila se saopštenjem na društvenim mrežama, upozorivši javnost na ozbiljnu internet prevaru u kakvoj se nedavno našao i pevač Bojan Marović.

Bekuta je otkrila da se na Fejsbuku pojavio lažni video u kojem ona navodno deli recept za lečenje proširenih vena (varikoze), naglašavajući da je reč o klasičnoj marketinškoj prevari.

"Na Fejsbuku je osvanuo video u kojem se čini da dajem savet za lečenje varikoze. Želim da upozorim građane da ne nasedaju, jer je reč o klasičnoj internet prevari. Video je kreiran uz pomoć veštačke inteligencije sa ciljem da obmane javnost," poručila je pevačica.

Zbog ozbiljnosti situacije i neovlašćenog korišćenja njenog identiteta Bekuta je istakla da je odmah preduzela pravne korake:

"Angažovane su nadležne institucije kako bi se ovaj neprijatan slučaj što pre rešio, jer je moj lik iskorišćen bez dozvole," navela je Bekuta.

Džejla Ramović nedavno bila žrtva prevare

Pevačica Džejla Ramović bila je nedavno žrtva velike prevare, a tim povodom se na mrežama hitno oglasila.

- Želim da obavestim javnost da je reklama u kojoj se koristi moje ime, prezime, lik, kao i glas lažna i da ja sa njom nisam ni na koji način povezana! U toj reklami je bez moje dozvole korišćen moj identitet, a glas koji se koristi generisan je pomoću veštačke inteligencije (AI), takođe bez mog znanja i pristanka. Nisam učestvovala u toj kampanji, niti imam bilo kakve veze sa proizvodom ili uslugom koja se na taj način promoviše- poručila je Džejla

