Slušaj vest

Otkako je Nerio Ružani, sin Site Ahmić postao deo "Elite 9", njegova verenica Hana ne prestaje da iznosi prljav veš o svekrvi.

Danas joj se obratila putem Instagram storija i sve joj sasula u lice.

Udarila na Situ

Sita Ahmić ulazi u Elitu 9 Foto: Petar Aleksić, Printscreen, Premijera

- Draga Sita, gde su ti dokazi lažljivice? Znaš li ti uopšte šta pričaš? Kakva igla? Moje dete nećeš videti na slici, a tebe se tvoje odreklo, to govori samo o tebi -započela je Hana i nastavila:

- Što trljaš nos? Pozivam te javno sada da odeš u bolnicu i da se testiraš. Uživo gledate nekog ko je prošao pakao od njegove "majke". Niti se čisti niti se ima od čega očistit, gledaj svoju decu da te se oni ne odreknu jer si na dobrom putu. Nerio je bio zadihan jer je naganjao patku jedno deset minuta... Šta će ti Nerio reći kad čuje šta pričaš? -upitala je Hana.

Kurir / Pink

Ne propustiteRijaliti"NISAM ŽIVOTINJA" Verenica Nerija Ružanjija iznela stravične tvrdnje o ponašanju Site Ahmić: Uzela mu je sve!
Hana se oglasila povodom Nerija
StarsPONOVO ŠOKIRA JAVNOST: Nerio izneo šokantne tvrdnje o svojoj majci Siti: BILA JE DVA PUTA NA PSIHIJATRIJI
Nerio Ružanji i Sita Ahmić
Rijaliti"MAJKINA LUTKA PRED ULAZAK U KANDŽE NARKOMANKE" Sita objavila sliku sina Nerija pre nego što je upoznao Hanu - ni traga od mršavog momka (FOTO)
Nerio Ružanji izneo šok tvrdnje o majci Siti Ahmić
RijalitiU ŠIMANOVCE STIGLO IZNENAĐENJE ZA NERIJA OD PORODICE ASMINA DURDŽIĆA! Dubrovčanin nije mogao da sakrije suze kad je video dva puna džaka (FOTO)
Nerio Ružanji dobio poklon

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV