Udarila na Situ

- Draga Sita, gde su ti dokazi lažljivice? Znaš li ti uopšte šta pričaš? Kakva igla? Moje dete nećeš videti na slici, a tebe se tvoje odreklo, to govori samo o tebi -započela je Hana i nastavila:

- Što trljaš nos? Pozivam te javno sada da odeš u bolnicu i da se testiraš. Uživo gledate nekog ko je prošao pakao od njegove "majke". Niti se čisti niti se ima od čega očistit, gledaj svoju decu da te se oni ne odreknu jer si na dobrom putu. Nerio je bio zadihan jer je naganjao patku jedno deset minuta... Šta će ti Nerio reći kad čuje šta pričaš? -upitala je Hana.