Otac učesnika Elite Mikija Dudića, Hasan Dudić, pomno prati rijaliti zbog naslednika, za kog tvrdi da ga ni ne bi pustio da uđe u rijaliti, da je na vreme znao da će ući.

Hasan je ispričao da je Miki od njega sakrio da je potpisao ugovor, kao i da ima jasan cilj, a to je da od honorara po izlasku uloži novac i otvorio svoj muzički studio.

"Anđelo Ranković bolje da odmah prestane s provokacijama"

- Zlata i ja smo Mikija ispratili, to je već bio svršen čin jer on meni nije rekao da ide u Elitu. To sam saznao kad smo se porodično svi okupili. Oni svi ozbiljni sede, ja ulazim i pitam: "Šta vam je, pa nije deda još umro! Šta se desilo?". Tada su mi rekli da ulazi. Nisam bio za to, da sam znao na vreme da će da uđe, ne bih ga pustio - počeo je Hasan, pa je dodao:

- Te provokacije od strane Anđela Rankovića, bolje da on odmah prestane sa tim da ne bi bilo problema. Moj Miki je bokser, on je temperamentan, ali je staložen, međutim, biće problema ako neko počne da mu dira ili psuje porodicu. Tu nema šale. Ne bih da mu se neko zameri, a mog Mikija sad neko da dira, pa može samo da se pozdravi sa životom! Sa mnom nema zezanja, ja ću prvi da skočim za svoje dete. Oni unutra svakako ne znaju sa kojim se ljudima moj Miki druži. On je sedeo za stolom i sa najvećim mangupima i sa gospodom. Svi bi oni skočili za njega, da znaju da mu je sada potrebna pomoć - tvrdi Hasan.

O odnosu sa Zlatom

- Zlata i ja imamo nešto što će da nas spaja celog života, Napravili smo porodicu, a iako se ne viđamo svakog dana, mi se čujemo. Ona ima svoj život, ja svoj, a sva deca koju imamo su uvek tu između da ih čuvamo i pazimo. Ništa tu ne može da se ispreči nikada.

