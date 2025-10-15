Slušaj vest

Rijaliti učesnice Sita i Aneli Ahmić deo detinjstva provele su u Sarajevu, a jedna medijska ekipa je obišla kuću u kojoj su odrasle.

Do doma porodice Ahmić dolazi se kroz uske sokake Alifakovca, a oronula nekretnina nalazi se preko puta starog muslimanskog groblja.

U samom dvorištu nalazi se lutka bez glave sa naglašenim ženskim atributima, a njihova komšinica tvrdi da to nisu ''čista posla'' i da je o njihovoj majci čula svakave priče.

- Aneli kad dođe u Sarajevo tu ispred stoji parkiran beli BMW. Sad nije tu, možda je u Dubrovniku. Ovde joj i tetka živi. Kad imaju toliko para da se rasipaju i voze skupa kola, ne znam što bar ovu kuću ne renoviraju, pogledajte na šta to liči. Čitavo dvorište kao da je deponija. Svašta sam o njima čula. Priča se da se njihova majka Jasmina bavila crnom magijom. Ove lutke bez glave i tela ne slute na dobro - kaže prva komšinica za Informer i dodaje da su se Ahmićke osramotile u rijaltiju.

- Ona i Sita su se osramotile. Sa pola familije ne razgovaraju. Aneli još i brine o svom detetu, a šta je Sita radila onom sirotom momku to vam ne mogu ni prepričati. Istina je sve što kaže tamo u rijalitiju. Nije ni on cvećka, ali kakav da bude šta je sve preživeo. Komšije su počele da izbegavaju Ahmićke, okreću ljudi glavu, kakav one primer da daju našoj omladini - zaključila je komšinica.

Hana udarila na Situ

- Draga Sita, gde su ti dokazi lažljivice? Znaš li ti uopšte šta pričaš? Kakva igla? Moje dete nećeš videti na slici, a tebe se tvoje odreklo, to govori samo o tebi -započela je Hana i nastavila:

- Što trljaš nos? Pozivam te javno sada da odeš u bolnicu i da se testiraš. Uživo gledate nekog ko je prošao pakao od njegove "majke". Niti se čisti niti se ima od čega očistit, gledaj svoju decu da te se oni ne odreknu jer si na dobrom putu. Nerio je bio zadihan jer je naganjao patku jedno deset minuta... Šta će ti Nerio reći kad čuje šta pričaš? -upitala je Hana.

