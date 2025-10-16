Slušaj vest

Poslednjih dana Luka Vujović se dosta opustio, pa je otvoreno komuncirao sa Majom Marinković. Mnogi su primerili da su se između njih dvoje rodile simpatije i da su ozbiljno zagrizli jedno za drugo.

Tim povodom se oglasila Aneli Ahmić, kako bi dala sud o ponašanju svog verenika o "Eliti". Ona nije mogla da sakrije koliko je razočarana zbog svega što poslednjih dana gleda.

"Ovo mi je živa komedija"

- Ako je ovo Lukina borba, kako je rekao svojim fanovima da se bori da kupi nama stan, a ako je ovo borba za stan ovo mi je živa komedija. Luka me je totalno razočarao i za mene je ovo ogromno razočaranje. Neću ništa više da komentarišem, kako bi Maja i Luka rekli tišina je jača od zvuka - rekla je Aneli.

Luka napravio skandal zbog Maje

Nedavno je u Beloj kući došlo do verbalnog obračuna između Luke Vujovića i Dače Virijevića zbog Maje Marinković, te je obezbeđenje moralo da reaguje. Danima unazad se spekuliše da je Luka Vujović bacio oko na Maju Marinković i da zbog toga hoće da raskine sa Aneli Ahmić, a onda je tokom "Igre istine" cela situacija eskalirala.

Naime, on je na sve načine pokušao da dokaže da nema ništa između njega i Maje, a zbog meteža koji je nastao obezbeđenje je odmah uletelo u kuću kako bi sprečili dalji haos.

- Imaš li emocije prema Maji i šta misliš o njenom odnosu sa Lukom? - upitala je Miljana.

- Nemam emocije nikakve. Ja vidim da je Luka taj koji je odlepio za njom, to vide i svi. Evo, Dačo, reci šta si ti video ovih dana - kazao je Asmin.

- Ja ništa posebno, ali nije normalno da priča Luka sa Majom, sa devojkom koja je najveći neprijatelj njegove devojke. Meni je bilo čudno jer dobacujete jedno drugom, smejete se. Jednom si prišao njenom krevetu i rekao da si neispavan. Što to govoriš? Majo, da li si i ti rekla Luki jednom: ''Što se smeješ?'' - rekao je Dača.

- Ne, nisam - rekla je Maja.

Dačo, prekini da se ponašaš tako, spletkaro jedna, dosta si lagao - rekao je Luka.

- Nemoj ti njega da diraš. Nije ti on kriv jer ti gledaš Maju - kazao je Bebica.

- Luka, zbog čega ti je tata sve uzeo? - upitao je Dača.

- Debilu jedan mali, reci zbog čega ti je tata sve uzeo, stoko jedna. Nećeš spavati - rekao je Luka.

