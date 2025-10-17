Slušaj vest

Dragan Kojić Keba upriličio je u utorak veče koncert za pamćenje u dupke punoj MTS dvorani, a u publici se, pored supruge Olivere i ćerke Nataše, našla i nova devojka pevačevog sina Igora. Paparaco Kurira uslikao je par kako zaljubljeno uživa u loži, a osmeh tom prilikom nisu skidali s lica. Kako i ne bi, kad je muzičar već s prvim taktovima celu salu podigao na noge, a obožavaoci, poštovaoci njegovog lika i dela, pevali su uglas s njim.

Porodica

Svi se veselili

Ipak, sve oči su bile uprte u Igora, koji se veselio s majkom, sestrom, ali i novom izabranicom koja pleni lepotom. Ona zasad nije poznata javnosti, a kako saznajemo, odnedavno je sa Igorom u ljubavnoj vezi i Kojići su je lepo prihvatili.

Da je sad sve kako treba u porodici Kojić, svedoči i činjenica da je Keba više od tri sata pevao najveće hitove i oduševio sve. Igor se trudio da prođe neopaženo, pa je zaobišao sve predstavnike medija, ali mu nije pošlo za rukom da se dugo krije. Dok su se on i devojka veselili, snimali, pevali i igrali, fotograf Kurira je ovekovečio svaki trenutak.

Svedok situacije sve primetila

- Pratila sam Igora i njegovu devojku kada su došli u MTS dvoranu. Baš su bili diskretni i želeli su da prođu tiho i neopaženo. Nisu se držali za ruke kada su dolazili, ali se emocija među njima oseti u vazduhu. Baš su lep par, a i Keba je napravio zaista sjajan koncert. Lepo muzičko i ljubavno veče za svaku pohvalu - rekla nam je nakon spektakla dama koja je takođe bila u jednoj od loža.

Podsetimo, zbog turbulentnog ljubavnog života, mlađi Kojić je poslednjih godina u žiži interesovanja. Kao bomba je 2015. godine odjeknula vest da se ženi sa Severinom, ali taj brak je trajao nekoliko godina. Rastali su se 2020. u jeku pandemije koronavirusa. Severina o razlozima prekida braka nije javno govorila, ali je jednom prilikom na Instagramu ispod Igorove objave napisala da su krivci za njihov brodolom Dragan i Olja Kojić. Kasnije se pisalo da je povod za veliku svađu između supružnika bio taj što svekar Keba nije dozvolio da se renovira bazen u njihovoj kući na Bežanijskoj kosi, zbog čega je pevačica pobesnela i tokom noći napustila dom. Kako je tad na snazi bio policijski čas, ona je uhapšena i platila je kaznu od 50.000 dinara, a ubrzo nakon toga je zauvek napustila Srbiju i porodicu Kojić.

Posle ovog bračnog brodoloma, Igor se venčao sa Sofijom Dacić, mladom devojkom koja nije bila poznata javnosti. Za njihovu vezu se saznalo krajem prošle godine, ali je za sve bilo iznenađenje kada su početkom januara sklopili brak.

Dominacija pred novom snajkom

Za to nisu znali čak ni Keba i Olja. Međutim, idila nije dugo trajala. Igor i Sofija stavili su tačku na zajednicu posle samo pet meseci. Iako je želeo da sačuva taj brak, njena želja da se razvedu je bila jača, te su se na kraju dogovorili da se sporazumno raziđu. Interesantno je da se ona oglasila na društvenim mrežama, i to nakon što je na našem sajtu osvanula informacija da je Igor ponovo srećan u ljubavi. Podelila je fotografiju španske serije s porukom "Televisa presenta", očigledno aludirajući na to da ju je njen bivši brzo preboleo.



Posao cveta

Inače, Igor se nakon razvoda posvetio biznisu, te je otvorio agenciju za prodaju i iznajmljivanje nekretnina. Prema priči izvora bliskog Kojićima, odlično mu ide i već je proširio poslovanje na ceo region, a najviše u Crnoj Gori, gde često ima klijente.

Tokom jučerašnjeg dana pokušali smo da stupimo u kontakt s Kebom kako bismo mu čestitali na spektaklu koji je priredio, ali uputili i lepe reči za novu snajku, međutim, muzičar nije odgovarao na naše pozive i poruke.