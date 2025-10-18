Slušaj vest

Anđelo Ranković danas proslavlja 33. rođendan, a na samom početku rođendanske žurke, pročitao je čestitke od porodice, prijatelja i fanova.

- Srećan 33. rođendan. Mama, baba i uja ti žele sve najlepše od srca - glasila je čestitka njegove porodice.

- Želimo ono što ti niko nije poželeo, a ono što priželjkuješ ćuteći. Tvoja tetka i porodica - glasla je naredna čestitka.

Provokacija kroz poruku

Anđelo Ranković tvrdi da je Zorica Marković u dugovima Foto: Printscreen YouTube

- Neka ti ovaj divan dan donese osmeh, a svaki sledeći puno sreće. Danas nemaš telefon da lomiš, ali možeš da ga sečeš(tortu). Lepo provedi ovaj dan, sve najbolje - glasila je čestitka od njegovih kuma.

Naime, Anđelove kume su mu poslale totu u obliku mobilnog telefona, te je bila provokacija na račun njegove biše partnerke Anite Stanojlović, koja ga je optužila da joj je tokom rasprave, za vreme proslave Nove godine, razbio telefon, kako ga ne bi snimala.

