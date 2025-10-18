Slušaj vest

Anđelo Ranković slavi rođendan u rijalitiju "Elita 9", a među brojnim porukama koje je dobio, jedna se posebno izdvojila i izazvala pažnju javnosti.

„Srećan roďendan momku koji zna da ostavi utisak čak i kad nije tu, napisala je misteriozna devojka i dodala: "ne zaboravi da napolju čeka neko ko ti i dalje drži palčeve i ko misli na tebe“.

Ona se potpisala kao sreća i uz emotivnu poruku priložila i poklon – parfem i brendiranu majicu.

Anđelo Ranković Foto: Boba Nikolić

Kako „Kurir“ saznaje, iza potpisane „Sreće“ krije se prelepa studentkinja pedagogije sa Zvezdare. Njih dvoje su se družili pre Anđelovog ulaska u javni život, a prema našim saznanjima, između njih su tada sevnule i ljubavne varnice.

Anđelo Ranković
Anđelo Ranković Foto: Kurir.rs

Iako nisu otišli dalje od poljupca, hemija je bila očigledna. Anđelo joj je tada, navodno, obećao da će joj biti veran, a ona mu je uzvratila rečima da će ga čekati i podržavati.

Koliko će ta obećanja izdržati iskušenja popularnosti – ostaje da vidimo. Jedno je sigurno – Anđelo nije zaboravljen.

