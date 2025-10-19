Slušaj vest

U toku emisije "Nominacije" takmičari su birali između Vanje Živić i Anđela Rankovića, pa su ih tako komentarisali za crnim stolom.

Ivan Marinković među prvima je dao svoj sud o Marinkoviću, te ga nije poštedeo.

- Dečko se toliko uspalio da je više on večeras nominovao ljude nego što su oni njega. Ovo nije mesto da dečko leči komplekse, a da ne pričamo o tome da se takmiči sa mnom, a mlađi je 15 godina. Očigledno on ima neke traume iz detinjstva. Koliko znam njegov otac je bio prisutan u njegovom životu, nosio je njegovo prezime, a majka i ujak su se odrekli i on se stidi svog oca. Ja sam toliko hvalospeva čuo o ovom čoveku da nekad pomislim da je ovo pobednik svih mogućih "Elita", a čuo sam da na rođendanu danas nije bio ni deo one neviđene armije - počeo je on i nastavio:

- Mogu samo da kažem da ću da ga k**am do kraja sezone. Mala izoperisana (Teodora) se sama pravdala o potencijalnoj vezi, navikla je da vara gmaza debelog kao i svake sezone. Mala je bacila oko na Apolona, verujem da će da se ostvari, a njemu ništa to nije novo jer je od Matore uzimao devojke, a ovde godine može od svog druga lubeničara. Vanja nije kandidat da on dobije neku novu "Neviđenu armiju". Ništa nisam promenio mišljenje o Vanji, osim što mogu da kažem da je fleksibilnija kad sam ja u pitanju, a uzrok tome je Žana. Za Vanju je pripremljena tužba zbog "Elite 7" i advokat me je baš pitao da li sam siguran za to, ali ja to nisam još odlučio. U narednih pet dana ću da odlučim da li ću da povučem tužbu. Voleo bih da Vanja pokaže stav koji kaže da ima. Nemaš kapacitet da izbaciš to iz sebe. Ne treba ti priča sa Anđelom nego sa nekim drugim muškarcem i mislim da ih ima nekoliko sa kojima bi mogla da izbiješ u prvi plan. Nikako te neće ukrasti utapanje u ovu grupaciju. Šaljem ovog u izolaciju - rekao je Ivan.

"Ivan me je unakazio"

Sara Stojanović nakon Ivana je istakla da joj je drago što je bliska sa Anđelom, te je dodala da se kaje zbog odnosa sa Marinkovićem.

- Što se tiče našeg odnosa bio mi je poseban Anđelov rođendan jer smo se pomirili. Mislim da si jedna od najboljih osoba u kući, Apolon sa Zvezdare, privlačan, imali smo neku fatalnu energiju. Koliko god da si bio ljut i razočaran ja se tek sad kajem. Putuj i dalje, ja sam isto neko ko obožava da putuje i ništa lepše od toga nema. Dosta ljubomornih je ovde na tebe. Mi smo se pomirili, okej smo. Htela sam da mu spremam tortu sa Radom, ali nismo imale dovoljno materijala. Sve može da se ispraviti, ispraviću i ja sebe. Mene je Ivan Marinković unakazio, nisam trebala da ulazim u odnos sa njim. Vanja je prava bombica, prelepa devojka. Vanja, izvini, moram tebe da pošaljem - rekla je zadrugarka.

