ANELI SPREMNA ZA OBRAČUN! Rekla da neće u "Elitu" pa okrenula ploču! Ulazi da se razračuna s bivšim momcima, ali i vereniku Luki se ne piše dobro! Evo zbog čeg
Aneli Ahmić potpisala je ugovor s produkcijom televizije Pink i svaki dan se očekuje njen ulazak u rijaliti šou program "Elita".
Ova starleta ulazi u ovaj zabavni projekat da se suoči sa svim svojim muškarcima sadašnjim, a naročitom s bivšim.
Pravi rijaliti život
Bogata ljubavna biogafija
Starletin verenik Luka Vujović je od početka "Elite 9" u ovom formatu i zasad se dobro drži, a tu je i Marko Janjušević Janjuš, s kojim je čak i zatrudnela u prethodnoj sezoni. Ipak, najviše se očekuje reakcija na suočavanje sa Asminom Durdžićem.
Nedavno se desila zanimljiva situacija kad je Janjuš ubedio Luku da Aneli njega ne voli iskreno, kao i da mu radi iza leđa, zbog čega je on rekao da je spreman da je ostavi. Iako je do tada verovao u Anelinu ljubav, nakon razgovora s Janjušem, Luka je posumnjao da ona njega iskreno voli.
Aneli je bila intimna i s Matejom Matijevićem, a samo on nedostaje da bi svi njeni muškarci koji se pojavljuju u javnosti bili u igri.