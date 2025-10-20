Slušaj vest

Aneli Ahmić potpisala je ugovor s produkcijom televizije Pink i svaki dan se očekuje njen ulazak u rijaliti šou program "Elita".



Ova starleta ulazi u ovaj zabavni projekat da se suoči sa svim svojim muškarcima sadašnjim, a naročitom s bivšim.

Pravi rijaliti život

1/5 Vidi galeriju Aneli Ahmić yna kako da unese nemir u rijaliti Foto: Printscreen Instagram

Bogata ljubavna biogafija

Starletin verenik Luka Vujović je od početka "Elite 9" u ovom formatu i zasad se dobro drži, a tu je i Marko Janjušević Janjuš, s kojim je čak i zatrudnela u prethodnoj sezoni. Ipak, najviše se očekuje reakcija na suočavanje sa Asminom Durdžićem.

Nedavno se desila zanimljiva situacija kad je Janjuš ubedio Luku da Aneli njega ne voli iskreno, kao i da mu radi iza leđa, zbog čega je on rekao da je spreman da je ostavi. Iako je do tada verovao u Anelinu ljubav, nakon razgovora s Janjušem, Luka je posumnjao da ona njega iskreno voli.

Aneli je bila intimna i s Matejom Matijevićem, a samo on nedostaje da bi svi njeni muškarci koji se pojavljuju u javnosti bili u igri.