JEDINA ŽENA MEĐU SPORTSKIM LEGENDAMA! Voditeljka "Pusti brigu" totalno razoružala sportiste, pevač ostao zabezeknut
U prepunom studiju, današnje izdanje emisije "Pusti brigu", koje se nedeljom emituje na Kurir televiziji od 16 časova biće prava poslastica za gledaoce širom Srbije i regiona.
Voditeljka Ljiljana Stanišić okupila je na jednom mestu četvoricu izuzetnih gostiju iz sveta sporta i muzike:Dejana Tomaševića, Dušana Borkovića, Mikija Mećavu i Marka Kešelja.
Dobra atmosfera
Zabava na vrhunskom nivou
U prijateljskoj i opuštenoj atmosferi, gosti su se osvrnuli na najvažnije momente svojih karijera, ali i podelili neke manje poznate, emotivne i zabavne priče iz privatnog života.
Dejan Tomašević, legendarni košarkaš i bivši reprezentativac Srbije, govorio je o izazovima vođenja sportskih organizacija nakon igračke karijere, kao i o tome kako danas posmatra domaću košarku.
Automobilista Dušan Borković otkrio je kako izgleda svakodnevni život profesionalnog vozača, ali i najavio povratak na stazu naredne sezone, što je oduševilo njegove brojne fanove.
Muzička zvezda Miki Mećava pobrinuo se za dobru atmosferu uz živu muziku, Ljiljani i publici je poklonio emotivnu interpretaciju svojih najvećih hitova, ali i jednu pesmu koju do sada nikada nije izveo uživo.
Žive legende
Sportisi oduševljeni kako su ugošćeni
Marko Kešelj, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac, dotakao se tema sportskog patriotizma i rada sa mladima, naglasivši koliko mu znači što može da prenosi iskustvo novim generacijama.
Emisiju je obeležila topla energija, iskreni razgovori i puno smeha, a Ljiljana Stanišić je još jednom pokazala zašto je jedna od najcenjenijih voditeljki domaće televizije umećem da spoji naizgled različite svetove u jedno prijatno i inspirativno posle podne.
Kako su se složili i sami gosti na kraju emisije ovakva druženja su dragocena ne samo za publiku, već i za njih same.