U prepunom studiju, današnje izdanje emisije "Pusti brigu", koje se nedeljom emituje na Kurir televiziji od 16 časova biće prava poslastica za gledaoce širom Srbije i regiona.

Voditeljka Ljiljana Stanišić okupila je na jednom mestu četvoricu izuzetnih gostiju iz sveta sporta i muzike:Dejana Tomaševića, Dušana Borkovića, Mikija Mećavu i Marka Kešelja.

Dobra atmosfera

1/10 Vidi galeriju Ljiljana Stanišić ugostila muško društvo u emisiji Foto: Petar Aleksić

Zabava na vrhunskom nivou

U prijateljskoj i opuštenoj atmosferi, gosti su se osvrnuli na najvažnije momente svojih karijera, ali i podelili neke manje poznate, emotivne i zabavne priče iz privatnog života.

Dejan Tomašević, legendarni košarkaš i bivši reprezentativac Srbije, govorio je o izazovima vođenja sportskih organizacija nakon igračke karijere, kao i o tome kako danas posmatra domaću košarku.

Automobilista Dušan Borković otkrio je kako izgleda svakodnevni život profesionalnog vozača, ali i najavio povratak na stazu naredne sezone, što je oduševilo njegove brojne fanove.

Muzička zvezda Miki Mećava pobrinuo se za dobru atmosferu uz živu muziku, Ljiljani i publici je poklonio emotivnu interpretaciju svojih najvećih hitova, ali i jednu pesmu koju do sada nikada nije izveo uživo.

Žive legende

1/5 Vidi galeriju Pusti brigu okupio dobre ličnosti iz javnog života Foto: Petar Aleksić

Sportisi oduševljeni kako su ugošćeni

Marko Kešelj, nekadašnji košarkaš Crvene zvezde i reprezentativac, dotakao se tema sportskog patriotizma i rada sa mladima, naglasivši koliko mu znači što može da prenosi iskustvo novim generacijama.

Emisiju je obeležila topla energija, iskreni razgovori i puno smeha, a Ljiljana Stanišić je još jednom pokazala zašto je jedna od najcenjenijih voditeljki domaće televizije umećem da spoji naizgled različite svetove u jedno prijatno i inspirativno posle podne.

Kako su se složili i sami gosti na kraju emisije ovakva druženja su dragocena ne samo za publiku, već i za njih same.