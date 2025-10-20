Slušaj vest

Rijaliti učesnik Luka Vujović u razgovoru sa Darkom Tanasijevićem prokomentarisao je svoj odnos sa Aneli Ahmić, pa se dotakao Asmina Durdžića i Stanije Dobrojević i izneo tvrdnje da je on drži u šaci.

- Koliko te poremetilo saznanje na koji način Aneli gleda na tebe? - pitao je Darko Tanasijević.

- Uvek pokušavam da se stavim u suprotnu situaciju. Da smo kod mojih na Zlatiboru i da dođe to pitanje, verovatno bi videli da mi nedostaje. Grofica voli da se našali, ali mi nije prijatno. Nisam primetio po Anelinoj reakciji to. Sve mi se skupilo. Imao sam čašu u koju sam odlučio da se skupljaju sve informacije. Iskren sam u toj vezi, njoj verujem sto posto. Ako je neka osoba spremna da priča jedno i da znam njene stavove i mišljenje. Sve što nam bude nailazilo trebalo je da nas ojača. Nemam informaciju da ona misli na mene ili da ne misli. Moram da se vodim svojim osećajima - rekao je Luka Vujović.

- Zbog čega si ljut na nju? - pitao je Darko.

- Ljut sam na sebe što sam možda ovde i ušao. Planirali smo da se venčamo, da se odvojimo od svih i da ona pokrene njen biznis. Jedan dan joj verujem sto posto i da je prepumpana priča. Osam godina sam bio sam i imao sam vezu na daljinu. Sa Aneli je nešto drugo. Ne mogu da poredim ni Sandru. Sa Aneli sam se proveo kao i sa ženom sa kojom imam dete. Može ona da traži i neke moje greške i da pravi sad neku halabuku - rekao je Luka, nakon čega se osvrnuo na odnos sa Majom Marinković:

- Nikada ne bih bio sa Majom, imam emocije prema Aneli. Sa njom ne pričam i ne provodim vreme. Nisam skakao jer sam non stop razmišljao o Janjušu, Alibabi, Orhideji i svemu. Ona pravi greške. Robin mi je dete vređao, on je protiv naše veze. Verujem da Aneli dođe i uđe u sukob sa Asminom ili Janjušem, svi bi skakali odmah. Voleo bih da dođe da budem siguran. Smatram sebe sto puta većim muškarcem od Asmina. Nikad ne bih sebi dozvolio da snimam razgovore sa porodicama i ljudima. Nikad ne bih sebi dozvolio da mislim da mogu da imam svaku ženu i da se hvalim kako sam najmoćniji i najelokventniji. Kaže da dobija sve što poželi. Kako nije mogao nad jednoj Aneli da imaš moć i da je ukalupiš. Mislim da Staniju drži u šaci za mnoge stvari i da zbog toga traju. Ušao je ovde sa Stanijom da bi bio epicentar svega - rekao je Luka u Zadruzi 9 Eliti.

Otvara farmu za prodaju puževa

Naime, Vujović je došao na ideju da novac od rijalitija pametno iskoristi i uloži ga u biznis od kog će se obogatiti. Kako je rekao, on planira da otvori firmu za prodaju puževa, jer je čuo da se u Švajcarskoj zgrće ozbiljna lova od tog posla.

- Idem gore da živim samostalno. Otvaram firmu za prodaju puževa... Kilogram puževa je u Švajcarskoj 400 franaka - rekao je Luka u rijalitiju.

Pored toga, ono što nije moglo proći neopaženo jeste to da je on izjavio da ide u Švajcarsku da živi sam, što je sve nagnalo da posumnjaju da je on definitivno odlučio da ostavi Aneli i bude solo