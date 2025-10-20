Slušaj vest

Direktorka zabavnog programa televizije Pink, Milica Mitrović, oglasila se putem svog Instagram profila o temi o kojoj se danima spekuliše.

Na svom Instagram nalogu, Milica Mitrović je objavila video u kom otkriva tajnog učesnika koji večeras ulazi na velelepno imanje u Šimanovcima, a reč je o Aneli Ahmić.

Obratila se naciji

- Znam da ste me očekivali i priželjkivali. Posle mog ulaska ništa više neće biti kao pre, spremite se - 23h Pink TV -rekla je Aneli u videu.

Ovim je i zvanično stavila tačku na nagađanja koja danima kruže o vanrednom ubacivanju. Objava je izazvala lavinu reakcija među gledaocima i fanovima rijalitija, ali i na društvenim mrežama gde se sada već spekuliše kako će izgledati njen ulazak, šta će on doneti i suočavanja sa Lukom Vujovićem i Asminom Durdžićem.

"Elita 9", koja se od starta promoviše kao najglamuroznija i najuzbudljivija sezona do sada, svakim danom opravdava očekivanja publike.

