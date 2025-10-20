Slušaj vest

Aneli Ahmić je upravo zakoračila u studio u tigrastom kompletu koji je ostavio sve bez daha.

Hodala je puna samopouzdanja koje zrači kilometrima i izgledom koji poručuje "nova era", Aneli je pokazala da je jača nego ikad – ali ono što su svi odmah primetili bio je izostanak vereničkog prstena!

Voli Luku, a prstena nema

Na pitanje gde je prsten koji joj je Luka dao, Aneli je kratko i jasno poručila:

„Neću biti ničiji pijun. Luka zna da ga volim, ali meni ni mama ni tata nisu govorili šta treba da radim.“

Time je jasno stavila do znanja da iako emocije prema Luki možda nisu nestale, više ne želi da bude u senci njegovih odluka. Njena pojava, stav i reči – sve ukazuje na to da Aneli okreće novi list.

