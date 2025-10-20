Slušaj vest

Drama u ljubavnom trouglu između Aneli Ahmić, njenog verenika Luke i Maje Marinković ne jenjava! Nakon što su u javnost procurili snimci i komentari koji ukazuju na sve prisnije odnose između Luke i Maje, Aneli nije želela da ćuti.

Poznata po tome da jasno i glasno iznosi svoj stav, Aneli je pred ulazak u Elitu 9 poslala snažnu poruku svom vereniku:

Snažna poruka

Luka Vujović najavio raskid Aneli Ahmić

„Ne dopada mi se njegovo ponašanje, to 'peckanje' sa Majom mi je ispod svakog nivoa. Ako se odluči za nju – srećan mu put. Ja mu neću dozvoliti da ubaci treću osobu u naš odnos, bez obzira na to što ga volim.“

Ove reči pokazuju da je Aneli i dalje emotivno vezana za Luku, ali da neće tolerisati nepoštovanje ni u kakvom obliku. Jasno stavlja do znanja da ljubav nije opravdanje za poniženje.

„Volim ga, ali biću stroga prema njemu. Mora da zna gde su granice. Ako ih pređe, sam je izabrao svoj put.“ – zaključila je Aneli.

