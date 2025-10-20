Slušaj vest

Kraljica rijalitija Aneli Ahmić ušla je u Elitu 9, a u studio je pričala o Neriju za kog je iznela niz šok detalja.

Iako je najglasila kako u Eliti ne bi volela da razgovara o njemu, ispričala je stvari koje su u sekundi uzdrmale gledaoce.

Nerio je lagao, testirali su ga na drogu

Aneli Ahmić ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

"Da je sve bilo tako lepo i divno ne bi ga svake nedelje testirali na drogu", rekla je Aneli, a Dušicu je zanimalo da li je samo reč o konzumiranju marihuane.

"Ne, bilo je tu i ozbiljnijih stvari", kratka je bila Aneli.

Dušicu je zanimala i Anelina strana priče vezana za čitavu situaciju.

"Nerio je pola slagao jer je besan na Situ obzirom da nikada Hanu nije prihvatila, to je razlog njihove svađe"

Aneli Ahmić ušla u Elitu 9
Aneli Ahmić u emisiji otečena i sa flasterima po licu
Luka Vujović Elita
Maja Marinković Stanija Dobrojević Aneli Ahmić Asmin Durdžić

 Pogledajte dodatni snimak:

Jelena Kalreusa na snimanju Pinkovih Zvezda Izvor: Privatna arhiva