Aneli Ahmić tvrdi da je Nerio bio narkoman

Kraljica rijalitija Aneli Ahmić ušla je u Elitu 9, a u studio je pričala o Neriju za kog je iznela niz šok detalja.

Iako je najglasila kako u Eliti ne bi volela da razgovara o njemu, ispričala je stvari koje su u sekundi uzdrmale gledaoce.

Nerio je lagao, testirali su ga na drogu

"Da je sve bilo tako lepo i divno ne bi ga svake nedelje testirali na drogu", rekla je Aneli, a Dušicu je zanimalo da li je samo reč o konzumiranju marihuane.

"Ne, bilo je tu i ozbiljnijih stvari", kratka je bila Aneli.

Dušicu je zanimala i Anelina strana priče vezana za čitavu situaciju.

"Nerio je pola slagao jer je besan na Situ obzirom da nikada Hanu nije prihvatila, to je razlog njihove svađe"

