Aneli tvrdi da je Nerio bio narkoman i da je pola priče slagao
"SVAKE SEDMICE SU GA TESTIRALI NA DROGU" Aneli iznela svoju stranu priče, gledaoci šokirani: Nerio je pola stvari slagao
Kraljica rijalitija Aneli Ahmić ušla je u Elitu 9, a u studio je pričala o Neriju za kog je iznela niz šok detalja.
Iako je najglasila kako u Eliti ne bi volela da razgovara o njemu, ispričala je stvari koje su u sekundi uzdrmale gledaoce.
Nerio je lagao, testirali su ga na drogu
Aneli Ahmić ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen
"Da je sve bilo tako lepo i divno ne bi ga svake nedelje testirali na drogu", rekla je Aneli, a Dušicu je zanimalo da li je samo reč o konzumiranju marihuane.
"Ne, bilo je tu i ozbiljnijih stvari", kratka je bila Aneli.
Dušicu je zanimala i Anelina strana priče vezana za čitavu situaciju.
"Nerio je pola slagao jer je besan na Situ obzirom da nikada Hanu nije prihvatila, to je razlog njihove svađe"
