Aneli Ahmić ušla je u Elitu 9.

Ona se odmah sukobila sa svojim verenikom Lukom pa je nastala velika svađa.

Luka i Aneli zagrmeli svađom

Aneli Ahmić ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen

- Tek sad me je uhvatila vreme, nemojte da me odmeravate. Ja sam Aneli Ahmić i od večeras sam učesnica "Elite 9". Neke ljude ovde poznajem, tresem se cela.... Verenika ne poznajem jer ovakav nije izašao iz kuće i tek ćemo da pričamo. Ovde ga gledam drugačije i nije Luka koji se borio za naš stan. Sa njim ću da obavim razgvoor ako je za to, da li si za to? - govorila je Aneli.

- Sad bih pre tunjevinu pojeo, ali možemo da razgovaramo - dodao je Luka.

- Sedi na garnituru - dodala je ona.

- Nisam ti ja kuče - poručio je on pa je nastala opšta svađa.

