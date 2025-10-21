Aneli Ahmić ušla u Elitu pa nastala svađa sa Lukom
ANELI AHMIĆ UŠLA U ELITU! Asmin prebledeo, a ostali učesnici zanemeli od šoka: Luka i ona ušli u jezivu raspravu, raskid na pomolu
Aneli Ahmić ušla je u Elitu 9.
Ona se odmah sukobila sa svojim verenikom Lukom pa je nastala velika svađa.
Luka i Aneli zagrmeli svađom
Aneli Ahmić ušla u Elitu 9 Foto: Printscreen
- Tek sad me je uhvatila vreme, nemojte da me odmeravate. Ja sam Aneli Ahmić i od večeras sam učesnica "Elite 9". Neke ljude ovde poznajem, tresem se cela.... Verenika ne poznajem jer ovakav nije izašao iz kuće i tek ćemo da pričamo. Ovde ga gledam drugačije i nije Luka koji se borio za naš stan. Sa njim ću da obavim razgvoor ako je za to, da li si za to? - govorila je Aneli.
- Sad bih pre tunjevinu pojeo, ali možemo da razgovaramo - dodao je Luka.
- Sedi na garnituru - dodala je ona.
- Nisam ti ja kuče - poručio je on pa je nastala opšta svađa.
