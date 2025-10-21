Slušaj vest

Aneli Ahmićbesnela je kao ris jer je Luka Vujović u njihov odnos ubacio Maju Marinković koju je nazvala sutlijašicom, a on je sada ustao i otišao u pušionicu.

- Zašto se žena odjednom okrenula protiv mene? - upitala je Aneli.

- Otkud ja znam - rekao je Luka.

- Da li si tražio nekad telefon? - upitala je Aneli.

- Ne, nikada - rekao je Luka.

- Onda očigledno svi lažu jer žele da nas rastave - rekla je Aneli.

- Ne sviđa mi se sa kakvim stavom si ušla - rekao je Luka.

- Ne sviđa ti se? Da nećeš možda da te grlim i ljubim? Doviđenja, prijatno i reč ti neću reći - rekla je Aneli.

- Je l' imaš? - upitao je Luka.

- Sram te bilo da mi Maju sutlijašicu ubacuješ u naš odnos. Ovo je ništa šta bih ti ja rekla - rekla je Aneli.

- Ja odlazim, ti uživaj - ustao je Luka i otišao.

