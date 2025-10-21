Slušaj vest

U toku je ''Igra istine'', a Maja Marinković naredno pitane postavila je Neriju Ružanjiju.

- Nerio, pošto te je tetka juče optužila da lažeš. Da li ona laže zato što tebe optužuješ da lažeš? - upitala je Maja,.

- Aneli laže da ja lažem - rekao je Nerio, pa postavio pitanje Janjušu:

- Da li i dalje nešto osećaš prema Aneli? - upitao je Nerio.

Aneli Ahmić u Eliti 9 Foto: Printscreen

Janjuš i Aneli ušli u flert

- Nije mi svejedno, bacim pogled - rekao je Janjuš, pa postavio pitanje Aneli:

- Da li ti je žao što si rekla da lažem da ti nisam slao slike? - upitao je Janjuš.

- Nije, lažeš. Ja snimke videla nisam, ne sećam se da sam videla možda sam bila pripita - rekla je Aneli, pa postavila pitanje Mići:

- Kako komentarišeš što su ljudi koje si ovde podržavao u Eliti 7 sad staju na Asminovu stranu posle tebe? - upitala je Aneli.

- Svako govori o sebi, a zna se kako sam ja branio ovde pojedince. Ja mislim da bi svako trebao da se pokaje za to, ali mene to ne zanima - rekao je Mića.

Detaljnije pogledajte u nastavku:

